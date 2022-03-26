病毒疣是因人類乳突病毒 (HPV) 感染造成的皮膚突起物，為接觸傳染而來。近日天氣多變，有時溫暖潮濕，皮膚科柯威志醫師指出，門診已看到越來越多的病毒疣患者。柯醫師特別提到，有些孩子手上長了病毒疣，家長憂心忡忡，「會不會害生殖器也得菜花？」

柯威志醫師指出，雖然同屬人類乳突病毒，但是依照好發的病毒亞型與部位，病毒疣可以分成4大類：

1. 尋常疣：好發於手部、指甲周圍、四肢​；

2. 足底疣：出現在腳部，好發在兒童與青少年，常常會伴隨厚皮，可能造成走路時的局部痛點，要跟雞眼區分​；

3. 扁平疣：好發在臉上，扁平微凸，常會跟斑點、肉芽搞混​；

4. 生殖器疣：又名菜花、尖頭濕疣，長在粘膜，如生殖器與肛門周圍，因為性行為接觸感染而來​。

●幼童長菜花 要懷疑另有原因

柯威志醫師強調，上述4大類型的疣，有各自好發的病毒亞型，也就是說 「生殖器疣跟手上的疣，要看成是不一樣的東西，」原則上並不會轉移。但要提醒，除了因母體垂直感染或非黏膜性HPV造成外，小朋友生殖器粘膜或肛門發現菜花，需要警覺是否遭到性侵害。

●病毒疣傳染高風險區 公廁、健身房、三溫暖要注意

若要避免或預防病毒疣，在公共空間尤其是泳池、溫泉池、宿舍等公共浴室或是健身房、 舞蹈教室等場所，最好不要赤腳，且盡量穿用自己的拖鞋或適合的鞋子；如果接觸到這些公用區的潮濕地面後，可再用肥皂或沐浴乳來清洗，並且用自己的毛巾擦乾後，就不要再赤腳踩地；離開像是公廁等公用區前，也務必洗淨雙手並擦乾，降低間接接觸傳染的風險。

醫師強調，一旦感染，也千萬不要自行處理病毒疣，不論剪掉疣、用香點疣或是刻意摳抓，都容易造成傷口發炎惡化。除了就醫診治外，日常也可以用OK繃或小紗布隔離病灶，減少傳染他人機率。