子弟兵表態參選台中市長是逼蔡其昌表態？林佳龍：帶動有志擔任候選人的人。曾薏蘋攝攝

無任所大使林佳龍今天出席台灣制憲基金會舉辦的活動，被問到子弟兵王義川宣布爭取台中市長提名，是否要逼立法院副院長蔡其昌表態？林佳龍表示，台中市是黨主席提名徵召，王的表態會帶動有志擔任台中市長候選人的人，勇於表達對台中發展的態度，這是相當正面，大家可從民主精神看待跟期待。「我尊重他的決定，徵召過程，當然一併納入評估」。

至於是否支持林佳龍參選台北市長？台灣民意基金會董事長辜寬敏表示，我不太管國內政治，因為國內政治要大家來決定，林佳龍是很好的候補，不論要做什麼事，都會做得很好，這一點他可以保證，「他若是民進黨代表，我是民進黨員一定會支持他。」

被問到林佳龍適合選哪、今天是表態相挺嗎？他說，「這件事我不太清楚」，他會盡量，「但我已經九十六歲了，很多事請大家原諒」。

林佳龍被問到有意參選台北市長，打亂綠營佈局？他說，個人選舉可以放在一邊，台灣的前途特別是國家正常化，特別是台美關係正常化，都是他們這一代的責任。

他說，從世代發展，自己是野百合世代，現在五、六年級生都在經濟、政治、社會、文化扮演非常重要的角色，應該來推動世代革新、承擔世代任務，帶領台灣邁向正常國家，「以這個角度，我一定會參與期間」。

林佳龍說，他們這個世代就是在民主運動中成長，社會給我們機會歷練，今天一定要與世代革新精神、承先啟後，希望邁向正常國家有所貢獻。

他說，台灣經驗現在已被全世界看見，在中國崛起威脅下，台灣還能發展，已被世界看見及需要，不是只是防疫、經濟跟民主社會，都是跟崛起中國相對的比較，台灣再進一步如何邁向民主國家、推動民主改革，這也是辜寬敏長期以來帶領。

他說，民進黨在2007年民進黨全代會通過正常國家決議文，當時辜先生非常支持，跟促進通過，因此正常國家如何落實，包括一個新憲法及國家體制正常化，把當時訴求今天來看，可以看到辜先生的遠見，畢竟又過了十五年，國內外情勢是很好時機，檢視之後全力推動。

談到王義川，他說，王義川是很優秀的政治人才，在台中中二選區立委補選時，也有立功，他表態爭取提名，但是這個選區是用徵招，王的表態也讓加多一個選項，台中市人才很多、百家爭鳴、有至於服務就應該鼓勵，對於市政，王是他以前的同事，對於市政王義川都有掌握，特別是交通跟土地正義，都是王非常關心的課題。