新北市2022高級中等學校教育博覽會在新北市民廣場與市府一樓大廳舉辦，上午天公不作美下起大雨，仍吸引不少國中生前來了解各校特色。（陳慰慈攝）

新北市2022高級中等學校教育博覽會今（26日）在新北市民廣場與市府一樓大廳舉辦，邀集新北市高中職、五專、勞動部等80個學校及合作單位，擺設超過90個攤位，更首創國際外語專區，邀請英、美、澳、加、日等5國代表展現國際特色，力拚在地就學8成的目標。

新北市長侯友宜表示，新北市有65所公私立高中、將近3萬名的同學們，近年我們不斷用適性教育讓孩子們學著做他們自己，也希望能夠在地就學，目前新北的在地就學率已從5成提高到7成，目標希望我們孩子們在求學的過程當中，不但能夠在地以外，更能夠找到自己的方向。

侯友宜說，這次特別以國際教育結合英、美、加、澳、日本五個國家，大家一起攜手合作，期待教育博覽會除能讓同學們學到更多以外，也可以讓我們跟國際化接軌，讓適性教育找到方向、跟國際有競爭的能力。

新北市教育局表示，新北市鼓勵學生適性發展，只要依興趣選擇進路，人人都是明星。110學年度在地就學率已提升至7成，將持續透過在地就學大聯盟、頂尖產業特色班群、雙聯學制及數位自主學習等培育政策，朝在地就學率8成邁進。

教育局說，博覽會完整展現新北市高中職辦學特色、招生科別、入學方式、國際雙聯學制與未來展望等資訊，也推出8所學校結合108課綱的跨域專業課程，例如淡水商工的「綠能VR」結合自然及資訊課程。另外還有全國最多、超過450間合作產業的建教合作專區及全國唯一的新北技職國手-奪金青年團專區，邀請歷年國際技能競賽選手安排體驗活動，如微板金分子脈衝機、1922系統、單車維修騎乘等活動讓民眾參與。

今年更首創國際外語專區，邀請英國文化協會、澳大利亞昆士蘭州投資暨貿易辦事處、日本電子專門學校、東京外語專門學校、美國箴言高中、加拿大駐臺北貿易辦事處等5個國際單位及學校參加，新北優質教育不只鼓勵在地就學，更培育具競爭力世界人才。

新埔國中9年級郭同學表示，要升高中了，今特別到現場看展，想藉此了解有興趣科系。