浪琴表（Longines）長期贊助馬術活動，與英國皇室有著深厚的淵源，近日浪琴更成為2022年大英國協運動會的官方指定時計，並推出一款HydroConquest深海征服者系列第22屆大英國協運動會紀念表，充滿濃濃的英倫皇室風情。

每四年舉辦一次的大英國協運動，歷屆有超過70個大英國協國家與領地的運動員參與，今年預計在七月底登場，浪琴表為慶祝這場國際盛推出的紀念表，限量2022只，自3月29日起於官方網站獨家限量販售。