浪琴表 贊助大英國協運動會 10:552022/03/26 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 浪琴表 贊助大英國協運動會（業者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 浪琴表（Longines）長期贊助馬術活動，與英國皇室有著深厚的淵源，近日浪琴更成為2022年大英國協運動會的官方指定時計，並推出一款HydroConquest深海征服者系列第22屆大英國協運動會紀念表，充滿濃濃的英倫皇室風情。 每四年舉辦一次的大英國協運動，歷屆有超過70個大英國協國家與領地的運動員參與，今年預計在七月底登場，浪琴表為慶祝這場國際盛推出的紀念表，限量2022只，自3月29日起於官方網站獨家限量販售。 阿爆登北流開唱兼辦運動會 防疫優先 六堆運動會周末登場 #大英國協 #浪琴表 #運動會 #紀念表 #浪琴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 111全運會 發光在嘉義 04:102022/03/08 地方新聞 六堆運動會 6歲選手大跳霹靂舞 04:102022/03/13 地方新聞 全國身心障礙運動會4月台中登場 市府積極籌備 15:452022/02/18 體育 六堆運動會登場 首納奧運項目霹靂舞 15:492022/03/12 寶島 全國身障運動會台中登場 感受「友愛台中∞共好無限」 13:022022/03/04 體育 「大英國協」拆夥 英系穩居執政黨身分 04:102022/03/13 政治要聞 六堆運動會登場 縣長潘孟安：全國客家鄉親體驗屏東熱情 08:542022/03/13 政治 嘉義縣斥資上億修縣立體育館及周邊道路 迎接今年全民運動會 17:492022/02/07 生活 2022全國身障運 台中打造酷運動不遺餘力 04:102022/03/01 地方新聞 2022全國身心障礙國民運動會在台中 運動競技精彩可期 14:542022/03/25 體育 信義鄉運動會 千名部落勇士爭榮耀 04:102022/03/10 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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