以環球小姐出道的鄉土劇長青樹女神廖家儀，曾出演《夜市人生》和《娘家》等讓觀眾印象深刻的經典作品。廖家儀和老公陳世傑於2009年結婚後定居香港，並生下2男1女，和老公甜蜜的婚姻生活令粉絲羨慕。據報導，她和老公是經由朋友介紹認識，老公身分是香港的太古集團企業總裁。甜蜜嫁入豪門的廖家儀也曾自豪分享，當初老公是被她美麗又不做作的外表和個性吸引，交往不久便決定把她娶回家。

廖家儀和老公育有3子 (圖/廖家儀粉專)

然而，廖家儀的人生並不是一路都如此順遂，她的原生家庭並美好，她有個會酗酒，甚至有暴力傾向的爸爸，因此法院判決父母離婚。後來廖家儀從高職畢業後，參加環球小姐選拔，憑著臉蛋和才藝得到冠軍，從此開始逆轉人生，可說是非常勵志。儘管現在的人生如此美滿，當初也有許多人不看好她的豪門婚姻，認為男人有錢就會去外面亂搞。對此，廖家儀也曾在節目《命運好好玩》不藏私的分享維持豪門婚姻的秘訣。

廖家儀一家開心遊台中 (圖/廖家儀粉專)

廖家儀在節目上直言「女生一定要生女兒」，解釋說道：「生男生是為了讓公婆喜歡，女生則是為了讓老公喜歡，這樣他們就都走不掉，生了女兒心都會留在老婆、孩子身上，很難往外跑。」來賓各個覺得非常有道理，表示對她的方法感到佩服。在節目上她也和大家分享嫁入豪門的其他經驗，像是千萬別和其他貴婦攀比等等道理，也讓許多觀眾和網友明白，她為何能幸福的和老公過上13年的甜蜜豪門婚姻。