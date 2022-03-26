台南市議員謝龍介確定代表國民黨出戰年底的台南市長選戰，資深媒體人黃暐瀚日前分析台南選情說國民黨「提誰都不會贏」，結果被有心人引用攻擊謝龍介，讓黃暐瀚無言表示「看清楚再來好嗎？」並獻唱一首《送你幸福》給謝龍介，說「勝敗猶未定，全憑一顆心！」
國民黨23日宣布由謝龍介出戰台南市長選舉，黃暐瀚24日在臉書提出「龍介、過三關」的分析，第一點就說國民黨提誰都不會贏；謝龍介被問到此事時，則表示他一向相當敬重黃暐瀚的時事評論，「對我而言，他的提點，遠比稱讚更寶貴，我非常感謝」。
事後黃暐瀚於臉書表示，他身為評論員就事論事，因為台南超綠，對藍營絕對是苦戰，不過也說自己跟謝龍介相知多年、有如親兄弟，自然樂見他勝選市長一展長才，對於自己的評論被拿來攻擊謝龍介，他無奈說「文章看清楚再來好嗎？」
黃暐瀚透露，早在確定提名的當晚，他就唱了一首《祝你幸福》送給謝龍介，期待謝龍介能夠一切順利。黃暐瀚說，選情固然艱困，但選票還未開出，「勝敗猶未定，全憑一顆心！努力進前，加油！」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。