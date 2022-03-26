謝龍介出戰台南市長！ 黃暐瀚開嗓高歌獻祝福

台南市議員謝龍介確定代表國民黨出戰年底的台南市長選戰，資深媒體人黃暐瀚日前分析台南選情說國民黨「提誰都不會贏」，結果被有心人引用攻擊謝龍介，讓黃暐瀚無言表示「看清楚再來好嗎？」並獻唱一首《送你幸福》給謝龍介，說「勝敗猶未定，全憑一顆心！」

國民黨23日宣布由謝龍介出戰台南市長選舉，黃暐瀚24日在臉書提出「龍介、過三關」的分析，第一點就說國民黨提誰都不會贏；謝龍介被問到此事時，則表示他一向相當敬重黃暐瀚的時事評論，「對我而言，他的提點，遠比稱讚更寶貴，我非常感謝」。

事後黃暐瀚於臉書表示，他身為評論員就事論事，因為台南超綠，對藍營絕對是苦戰，不過也說自己跟謝龍介相知多年、有如親兄弟，自然樂見他勝選市長一展長才，對於自己的評論被拿來攻擊謝龍介，他無奈說「文章看清楚再來好嗎？」

黃暐瀚透露，早在確定提名的當晚，他就唱了一首《祝你幸福》送給謝龍介，期待謝龍介能夠一切順利。黃暐瀚說，選情固然艱困，但選票還未開出，「勝敗猶未定，全憑一顆心！努力進前，加油！」