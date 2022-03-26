起火點所在的臥室，燒毀情況讓人怵目驚心。（金門縣消防局提供）

屋主在火起時下樓查看火勢和滅火時，受到輕微吸入性嗆傷，由救護車送往金門醫院診療。（金門縣消防局提供）

金門金湖鎮裕民農莊今日上午發生住宅火警，縣消防局出動7車18人搶救，順利救出受困母子4人，所幸均毫髮無傷。現場起火原因及財物損失由消防局火災調查科調查鑑定。

這起住宅火警發生在凌晨1時54分許，消防局指揮中心接獲民眾報案，立即派遣金湖、金沙車組7車18人趕至，在大隊長陳國瑋坐鎮指揮下，順利完成救援任務。

消防局說明，金湖分隊車組抵達現場時，1樓臥室已冒出火煙，報案者向現場指揮官小隊長陳梓和表示「家人同住在2樓，睡眠中有聽到碰的一聲，下樓查看時1樓寢室已有大量濃煙及火焰竄出，因煙太大，趕快叫醒家人避難，同時也用水管滅火。」

搶救人員掌握現場狀況，確認尚有女屋主及3名小孩於3樓待救，指揮官陳梓和立即決定兵分二路，由小隊長李永明、蔡承霖率領隊員黃昭錡、林匯耀、張延辰及張埂賓部署2組水線入室攻擊火點及搜救，火勢在2時15分撲滅，受困3樓母子4人也由消防人員順利救出。

獲救母子4人均未受傷，僅屋主在火起時下樓查看火勢和滅火時，受到輕微吸入性嗆傷，由救護車送往金門醫院診療。

大隊長陳國瑋表示，此次起火點為1樓臥室，尚未波及周遭緊鄰住宅，雖案發時為深夜且濃霧瀰漫，所幸金湖、金沙分隊車組熟悉轄區環境，迅速到達事故現場，並立即掌握現場狀況，順利救出受困母子，火勢也未再進一步擴大。