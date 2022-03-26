新北市政府參加「2022宜蘭綠色博覽會」，自3月26日至5月8日於宜蘭縣冬山河生態綠舟策劃新北物產館，以「活力新北健康山海」為主軸，並以童話為元素，結合AR、VR與互動投影等智能科技，展示奇幻新北山海世界。除了智能體驗互動外，民眾還能體驗6種DIY課程。

今年度綠色博覽會以「夢幻島嶼 Dream Island」為主題，以寓教於樂的互動體驗，拉近民眾與聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals SDGs）的距離。因此新北市政府也以「活力新北健康山海」為主軸，並以童話為元素，結合AR、VR與互動投影等智能科技，展示奇幻新北山海世界。

現場除了「萬里蟹抓大放小體感遊戲」、「毛寶貝智能認養體驗」等互動遊戲，民眾還能在展覽期間的每周六、日及清明連假期間，體驗香草盆栽製作、小紅龜DIY、芋園製作、拼貼畫、香皂紙片及特色甜點等6種DIY課程。

新北市農業局長李玟表示，新北市長期關注生態與環境議題，並積極推動有機、友善農業，今年度很榮幸參加綠色博覽會，希望透過這次策展，讓更多的民眾願意支持「生產」、「生活」、「生態」之「三生一體」的永續農業生產模式。

另綠色博覽會活動主辦單位為優惠新北市民及團體，特別規劃凡設籍於新北市者在「新北縣市周」期間( 4月18日至4月24日)，或達20人以上之學校團體(後者無限定參訪時間)，得比照宜蘭縣民，門票只需100元。