富邦悍將主場開幕戰主題日將在4月4、9、10日登場，除了日前已公布4日將由雷鬼歌手MATZKA帶來賽前演唱之外，10日將邀請音樂頑童「哈林」庾澄慶來到新莊棒球場為比賽開球。

首檔主題日「WE WILL」在4日主場首戰將邀請雷鬼歌手MATZKA用最熱情的賽前演唱展開序幕，10日則由壓軸重量級嘉賓，音樂頑童「哈林」庾澄慶來到新莊為富邦悍將開球。

富邦總教練丘昌榮神似庾澄慶是球迷們津津樂道的話題，因此丘總也有著「哈林哥」的外號，這回庾澄慶將和丘昌榮總教練在棒球場首度同台合體。