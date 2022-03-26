疫情期間許多人會在網路求職，高雄一名洪姓女子，就在網路找到一份採購助理工作，都沒有面試就直接被線上錄取，接著就給對方翻拍的身分證件及存摺，沒幾天帳戶就收到30萬，公司聲稱是會計匯錯帳號，要幫忙領出交給業務，照著做後不僅被封鎖，公司人員也全都不見，帳戶被列為還被列為警示，相似案例還不只一樁，警方提醒詐騙集團手法雷同，謹記關鍵以防遭騙。

高雄一名32歲的洪姓女子，今年2月底在網友介紹下，到一間服飾批發公司應徵採購助理，對接人員聲稱有熟人轉介立刻錄取，談妥日薪1300元，要求翻拍身分證件及存摺，提供公司薪轉。幾天後，洪女發現帳戶有30萬入帳，公司告知那是貨款，會計匯錯帳號，要求幫忙領出，帶到指定地點交給業務，洪女按指示交付，工作數日卻未收到薪水，又發現工作ID被封鎖，當初介紹人不見人影，帳戶也被列為警示，擔心自己變成人頭帳戶，趕緊向警方報案。

另外一名42歲的王姓男子經親友推薦至知名賣場工作，聲稱先要繳交2萬元的保證金、體檢、制服等，錢付了卻聯絡不上推薦人，也沒有接到賣場通知；而剛大學畢業的邱同學，應徵保養品公司行銷專員，被要求先購買公司產品體驗，依指示面交4萬元，全程以通訊軟體聯繫，邱同學始終未進過公司，也沒拿到公司產品試用。

警方表示，根據統計110年「假求職」案類被害人年齡集中在20至39歲，詐騙金額從數千至數萬不等。根據分析，詐騙集團常用的手法，首先會在工作前要求繳交身分證件、存摺，謊稱需開薪轉戶、獎金帳戶或其他理由，隨後聲稱「會計不小心匯錯」，要求把錢領出來交給特定對象。

另外，詐騙集團先在網路刊登徵才廣告，等被害人洽詢或投履歷，就邀請加入LINE群組。聲稱需先上培訓課程或辦理員工保險、購買制服等名目，要求入職前要先繳交一筆費用，甚至要求工作前要先花錢購買公司產品。

高雄刑大提醒，合法公司不會強制求職者交付個人證件、存摺、印章，相關密碼應妥善保存，避免讓其他人知悉；若公司有強制扣留證件、帳戶等情事，應向勞工局檢舉，以保障就業安全；遇到要求提領或交付大筆款項時，應提高警覺，以免遭到詐騙集團利用，成為共犯、車手。另外，員工相關訓練是雇主應負擔的勞務成本，不可濫用各種名目向求職者收取費用，入職前被要求轉投資或是另外購買特定產品，都可能是詐騙或涉及廣告不實。