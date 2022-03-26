為促進新型冠狀病毒抗原檢測公平與合理控制價格水準，大陸國家醫保局辦公室25日印發《關於加強新型冠狀病毒抗原檢測價格管理的通知》，明確各省級醫保部門對新冠抗原檢測「價格專案＋檢測試劑」的收費應設置封頂標準，現階段標準不得高於每人次15元（人民幣，下同），具備條件的可將標準調低到更合理水準。

據大陸央視報導，該《通知》要求各省級醫保部門應在4月8日之前明確政策，對於公立醫療機構的抗原檢測服務，允許按照「價格項目＋檢測試劑」的方式收費。其中抗原檢測價格專案由各省級醫保部門按照不高於每人次5元制定政府指導價（最高限價）；新冠抗原檢測試劑（含採樣器具）按照實際採購價格零差率銷售。

對於民眾單純檢測新冠抗原的，應要求公立醫療機構免收門診診查費；對於患者就診過程中，由公立醫療機構提供檢測試劑，患者自測新冠抗原的，公立醫療機構不得收取新冠抗原檢測價格專案的費用。

根據《通知》，指出，大陸各省級醫保部門參考目前已有的掛網採購價格，在4月30日前通過組織實施競價掛網、參與跨省聯盟採購等方式，進一步降低公立醫療機構採購成本。公立醫療機構也應在所在省份醫藥集中採購平台上採購，不得線下採購。