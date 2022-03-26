有錢就是任性!印度時報(The Times of India)報導，阿拉伯聯合大公國的一位酋長哈瑪德(Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan)訂製了一台Hummer H1悍馬車，他將該車取名為H1x3，至於為何叫做「X3」，原因是他的Hummer H1是一般的三倍大!

哈瑪德是阿拉伯聯合大公國皇室成員，除了是一位億萬富翁，他同時也是世界上最大也最古怪的汽車收藏家之一，反正錢從來就不是問題，市場上買不到的他用訂製的也可以做出來，他的收藏更是多到開了一間私人博物館來存放。

他的Hummer H1是M998悍馬軍用的民用版，這台車長14公尺，寬6公尺，高6.6公尺，由於體型巨大，據悉內部還將裝設房間及衛浴設備；這台車可不只是原地展示用，而是真的可以開!一旦開上路，其他的車在它旁邊有如「樂高」一般。

這台H1x3的引擎是用4個15000c.c V15引擎，一個輪胎一個。這台車的內飾目前還沒完工，想必完工後將成為世界上最大的悍馬車。