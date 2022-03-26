有「正港美女主播」封號的前主播劉芯彤，不定時在臉書分享生活點滴，親民作風深受粉絲喜愛，昨（25日）透露搭乘高鐵時，後座乘客一路講電話到下車，過程從沒有停過，即便列車服務人員出面規勸也沒用，讓她無奈表示：「我只想睡覺」。

劉芯彤表示搭乘大眾運輸時，愛說話的人真的很多，像是日前搭乘高鐵時，後座女生從台北上車後，一路講到嘉義下車都沒停，即便列車服務人員出面要求說話小聲點，但仍然不見她有收斂的意思，沒想到轉乘台鐵時，又遇到另一位在車廂內放聲說話的女乘客，讓她無奈表示：「我真的不想知道妳們關係有多好，認識多少名人，生意做多大，我只想睡覺」。

眼見劉芯彤的無奈經驗，網友也感同身受表示：「我在高鐵上遇過一個沿路播放佛經的老太太，害我睡不著」、「不只搭車～～我也遇過看電影從電影開演講到電影結束的，超傻眼」、「我還遇過站票的人…2人靠在座位扶手旁一直講不停…根本是如雷貫耳的轟炸、「我上週日出遊，隔壁女團員也講整天⋯超級厲害的，都沒停的8小時」、「我前兩個星期坐公車，一個歐巴桑從她上車開始講電話，一直講到她下車還在講，車程半小時都沒停過」。