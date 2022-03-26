LEXUS多年來致力於「Experience Amazing」品牌主張，持續帶領車主體驗、探索不同的生活驚奇，其中露營型態的奢華野營活動廣受車主好評，今年「LEXUS Glamping」更以浪漫的春日繽紛歡樂的旅遊氛圍呈現。

今年「Lexus Glamping」春遊野營地點選擇位於苗栗的藍鵲渡假莊園，讓車主體驗如藍鵲般悠遊的氣氛，享受山林間的清雅氣息，感受大自然最精緻的照料。參與的車主使用的是日本頂級戶外品牌Snow Peak純白大地帳，同時搭配Lexus床包及豪華內裝，提供精緻舒適的休憩空間。

兩天一夜的活動自午後報到開始，車主到達藍鵲渡假莊園即受到星級飯店的接待，行李會有專人送至帳篷，車主於接待中心稍事休息後即可參加各式活動，包括威士忌品酩會、手作浮游花擴香瓶體驗、親子手作黏土體驗、迷你高爾夫推桿體驗，亦自在地於莊園各處遊賞休憩。

晚宴是整場活動的重頭戲，今年由知名職人料理團隊Muzeo餐酒館為車主製作LEXUS客製野營料理，搭配LEXUS專屬紅白酒，提供最尊榮的味蕾饗宴。此外，品牌亦於舞台規劃有爵士樂團、以及舞蹈表演，精緻的美食與美酒搭配精彩節目，展現LEXUS悉心款待的服務精神，為車主打造最極致豪華的感官饗宴。

Lexus Glamping春遊野營以浪漫春日氛圍呈現，每梯次僅提供18帳。（陳大任攝）

日本頂級戶外品牌Snow Peak純白大地帳。（陳大任攝）

夜晚時刻，帳篷展現浪漫風貌。（陳大任攝）

Lexus Glamping春遊野營展示最新款的NX系列。（陳大任攝）

Lexus Glamping春遊野營入口，提供車主享受度假酒店形式的精緻服務。（陳大任攝）

Lexus Glamping春遊野營手作浮游花擴香瓶體驗。（陳大任攝）

Lexus Glamping春遊野營親子手作黏土體驗。（陳大任攝）

Lexus Glamping春遊野營威士忌品酩會。（陳大任攝）

Lexus Glamping春遊野營接待區外提供兒童玩具車。（陳大任攝）

Lexus Glamping春遊野營露天晚宴。（陳大任攝）

Lexus Glamping春遊野營為Muzeo主廚料理。（陳大任攝）