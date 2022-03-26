LEXUS多年來致力於「Experience Amazing」品牌主張，持續帶領車主體驗、探索不同的生活驚奇，其中露營型態的奢華野營活動廣受車主好評，今年「LEXUS Glamping」更以浪漫的春日繽紛歡樂的旅遊氛圍呈現。

今年「Lexus Glamping」春遊野營地點選擇位於苗栗的藍鵲渡假莊園，讓車主體驗如藍鵲般悠遊的氣氛，享受山林間的清雅氣息，感受大自然最精緻的照料。參與的車主使用的是日本頂級戶外品牌Snow Peak純白大地帳，同時搭配Lexus床包及豪華內裝，提供精緻舒適的休憩空間。

兩天一夜的活動自午後報到開始，車主到達藍鵲渡假莊園即受到星級飯店的接待，行李會有專人送至帳篷，車主於接待中心稍事休息後即可參加各式活動，包括威士忌品酩會、手作浮游花擴香瓶體驗、親子手作黏土體驗、迷你高爾夫推桿體驗，亦自在地於莊園各處遊賞休憩。

晚宴是整場活動的重頭戲，今年由知名職人料理團隊Muzeo餐酒館為車主製作LEXUS客製野營料理，搭配LEXUS專屬紅白酒，提供最尊榮的味蕾饗宴。此外，品牌亦於舞台規劃有爵士樂團、以及舞蹈表演，精緻的美食與美酒搭配精彩節目，展現LEXUS悉心款待的服務精神，為車主打造最極致豪華的感官饗宴。

Lexus Glamping春遊野營以浪漫春日氛圍呈現，每梯次僅提供18帳。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營以浪漫春日氛圍呈現，每梯次僅提供18帳。（陳大任攝）
日本頂級戶外品牌Snow Peak純白大地帳。（陳大任攝）
日本頂級戶外品牌Snow Peak純白大地帳。（陳大任攝）
夜晚時刻，帳篷展現浪漫風貌。（陳大任攝）
夜晚時刻，帳篷展現浪漫風貌。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營展示最新款的NX系列。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營展示最新款的NX系列。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營入口，提供車主享受度假酒店形式的精緻服務。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營入口，提供車主享受度假酒店形式的精緻服務。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營手作浮游花擴香瓶體驗。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營手作浮游花擴香瓶體驗。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營親子手作黏土體驗。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營親子手作黏土體驗。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營威士忌品酩會。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營威士忌品酩會。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營接待區外提供兒童玩具車。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營接待區外提供兒童玩具車。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營露天晚宴。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營露天晚宴。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營為Muzeo主廚料理。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營為Muzeo主廚料理。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營Lexus紳士酒吧，提供車主微醺時刻與親友們同樂的最佳地點。（陳大任攝）
Lexus Glamping春遊野營Lexus紳士酒吧，提供車主微醺時刻與親友們同樂的最佳地點。（陳大任攝）

巧時代全新智能馬桶 多項智慧功能設計，更潔淨舒適
宜蘭綠博新北物產館26日開館 邀民眾體驗智能科技
#車主 #體驗 #野營 #LEXUS #活動