香港公務員事務局長聶德權今表示，第5波疫情已過高峰，但死亡個案高令人關注，死亡患者中有7成是80歲以上的長者，形容打不打疫苗，是「生與死的分別」。

聶德權在電台節目指出，目前80歲以上長者，5成7已接種第1針，4成完成接種2針，接種率仍然低；當局已經完成第一階段的安老院舍外展接種服務，但有4成的長者因確診，未能即時接種，會在4月中展開第2階段工作，為康復長者接種第一針，以及為其他長者打第2、3針。

他又指，目前家屬書面反對長者打針的情況已經有改善，當局會繼續加強遊說。 對於有專家認為長者應接種BNT疫苗，可有更強保護，聶德權表示，9成安老院舍院友接種科興疫苗，少於1成接種BNT，會安排專隊到安老院舍提供BNT接種服務。

聶德權強調，正展開家居接種工作，上門為行動不便的長者接種科興疫苗，當局正研究建立報名平台，由地區組織協助報名，再聯同私人機構及醫護團隊上門接種，預計報名平台在下周試行。他又形容接種疫苗工作到「攻堅階段」，面對困難，成本效益可能較低，但工作要更主動。