政府執意推行雙語國家政策，但教學現場引發諸多問題與質疑。學者認為，當前能夠完整使用英語教學的外師人數嚴重不足，學生應對雙語授課能力又缺乏一致性，更缺乏雙語課綱，教師教學沒有依據，如此發展下去，最後恐將導致台灣出現母語弱化、階級惡化、認同混亂、學習不足、創造力衰弱等亂象，最後會讓整體國家走向平庸的未來。

台灣大學人文社會高等研究院今(26)日舉辦「預知平庸與貧乏：反思『雙語國家』政策 」高峰論壇。

台大人文社會高等研究院院長廖咸浩表示，台灣英語教育的問題，已不是新鮮的議題，從荒腔走板的英聽政策，到2030雙語國家政策，讓英語還有雙語教育，在我國已淪為國安事件，代表台灣的英語教育有非常大的改進空間。

廖咸浩進一步指出，與鄰近的國家相比，台灣的英語程度雖優於日本，但本質與台灣一樣，日本整個社會對英語的焦慮，是在經濟環境變好之後才產生；另外，像是菲律賓，英語程度雖大大超越台灣，整體情況又與台日兩國有著完全的不同，於此便可以思考，英語力與國家實力，有著直接的關係嗎？

廖咸浩提到，如將目光拉回台灣，政府一心一意想要發展雙語國家政策，理應對外語教育、英語教育拿出適切的政策，不是想什麼做什麼，因為良好又健康的外文能力，更牽涉到思考與創造能力。

「雙語國家的盡頭不是天國！」廖咸浩認為，學外文的好處，所在多有，但英文不是萬靈丹，為此呼籲政府，發展雙語政策，切勿因小失大，如果一意孤行，又缺乏審慎規畫，恐將導致母語弱化、階級惡化、認同混亂、學習不足、創造力衰弱等亂象，最後會讓整體國家走向平庸的未來。

台灣師範大學文學院院長陳秋蘭認為，發展雙語教育有其迷思，像是在課堂上，要能讓學生在課堂外、生活上，也要能說英語，並且在不同學科中更要融入英語，比直接上英語課，更能讓學生學到如何應用語言。

陳秋蘭也指出，雙語教學應以英語老師為主，且也應使用自編學科教材，簡化學習內容，以達到更好的教學效果。

陳秋蘭引用媒體調查，全國的國中小英語教師有91.7％能以英語授課，但因為老師都是國人，因此教學是華語與英語並行，至於非英語教師僅10.5％能以英語授課，「這是我們的擔心」，特別是外師僅1成能採英語授課，讓人忍不住懷疑，雙語政策能否推行？

「老師和學生準備好了嗎？」陳秋蘭提到，雙語教學釋出後，在教學現場開始延伸諸多問題，像是國中小學生得具備哪種英語能力，才能從雙語課堂中有效學習？英語和數學雙峰現象仍在，雙語教學適合全國一體使用嗎？實施雙語教育，是否充分考量到學生的能力與需求？老師能夠認同雙語教學的目的嗎？

針對雙語教學引起諸多質疑，陳秋蘭建議，可先從實驗教育的方式進行研究，找出中小學雙語教育的可行模式，再擴大辦理；同時也要對學校行政與教師展開充分溝通；更要考量到教師專業、語言能力以及學生的語言能力；提供教師必備工具與指引，像是雙語課綱與雙語教材。