台中市70歲施姓男子25日在潭子某大廈頂樓16樓欲輕生，警方獲報後3分鐘抵達現場，男子情緒不穩定，直喊人生沒有希望，沒有人要理會他，警方一句「我們不上前，你先原地坐下來」，男子卸下心防在坐下之際，警方迅速將人抱下女兒牆，結束一場驚魂記。

大雅警分局潭子分駐所昨日接獲民眾報案，表示潭子區中山路某大樓，有看見一名男子站立於頂樓16樓欲輕生，巡邏警員黃士騰、張百慧接獲報案後不敢耽擱，3分鐘內到達現場立即衝往頂樓，看見該男情緒不穩定，一直大喊人生沒有希望，沒有人要理會他。

現場黃、張2員及大樓經理輪流勸說，施男皆無法冷靜，張員見男子雙腿發抖，應是身體不適，柔性勸說表示，「我們不上前，你先原地坐下來，小心坐，我們再來一起幫你想辦法。」男子冷靜下來願意坐下，趁他坐下之際，黃員及經理立即上前攙扶，並將施男合力抱下女兒牆，暫時化解一場危機。

潭子所員警陪同該名70歲施男至慈濟醫院查看身體狀況並安撫情緒，溫暖細心陪伴憂鬱的他在醫院聊天，並與他約定要勇敢，待將施男轉交給專業社工單位後，員警方才安心離開。

潭子分駐所長陳嫈正呼籲，生命十分重要，心情低潮難免，遇到相關問題無法自己解決，要多加尋求社會協助，勇敢撥打1995、1925、110讓社會來幫助。