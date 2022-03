被港媒封外號是「魔鬼胸」的28歲女星蔚雨芯(原藝名:劉蒨樺)曾演出過電影《金雞SSS》,先前更是吳奇隆的北京稻草熊影視旗下藝人。最近她在IG曬辣照,可見一襲緊身短裙上身的她上下齊露,低胸設計露出北半球和事業線,下方又露出一雙逆天長腿,更邪惡的是照片採低視角拍攝,讓她幾乎快要走光。

蔚雨芯2011年參加港姐選拔,可惜停在前20強就出局,後來她仍被經紀公司相中簽約出道,出過專輯、寫真集,更因在旅遊節目中大膽和魔鬼魚游泳,從此被冠上「魔鬼胸」封號。2016年她一度嘗試往大陸發展,簽進吳奇隆旗下「稻草熊」,替大陸電視劇《一粒紅塵》演唱主題曲〈微光〉,2019年她宣布恢復自由身,更發展副業建立品牌賣起女性保健產品。

蔚雨芯在陽台嶄露嫵媚風情。(圖/翻攝自rainkywai IG)

去年蔚雨芯被媒體報導靠著有錢前男友才「突然富貴」,當時她透過律師即刻發表聲明,透露與報導中的男子早就分手多年,「蔚小姐及其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關聯」,2個月後蔚雨芯出席電視劇《十月初五的月光》宣傳記者會,強調自己目前是單身狀態,「我很少被人追,因為我太男孩子性格、太直率,一般的男孩都不敢追,一接近到就嚇跑了」。

雖然暫時沒有理想對象,蔚雨芯仍坦言想當媽,過陣子打算去凍卵,稱:「聽說凍卵會變胖,我又不怕胖,人都一定會老,靠自己調適好就好」。近日,蔚雨芯在IG曬出一組照片,開心寫下:「One of my favourite moments of this year.」,意指最喜歡最近春天暖和的天氣,而照片中她紅色低胸窄裙上身,在自家陽台展現嫵媚風采,時而仰頭燦笑將頭髮撥到一旁,露出絕美雪乳,時而又用低仰角拍攝,大秀前凸後翹的曲線,又因短裙太窄幾乎要走光,引來許多遐想,網友回應:「太美了吧?」、「夢中情人」、「Beyond perfection」、「美景配美人」。