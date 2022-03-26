被港媒封外號是「魔鬼胸」的28歲女星蔚雨芯（原藝名：劉蒨樺）曾演出過電影《金雞SSS》，先前更是吳奇隆的北京稻草熊影視旗下藝人。最近她在IG曬辣照，可見一襲緊身短裙上身的她上下齊露，低胸設計露出北半球和事業線，下方又露出一雙逆天長腿，更邪惡的是照片採低視角拍攝，讓她幾乎快要走光。

蔚雨芯2011年參加港姐選拔，可惜停在前20強就出局，後來她仍被經紀公司相中簽約出道，出過專輯、寫真集，更因在旅遊節目中大膽和魔鬼魚游泳，從此被冠上「魔鬼胸」封號。2016年她一度嘗試往大陸發展，簽進吳奇隆旗下「稻草熊」，替大陸電視劇《一粒紅塵》演唱主題曲〈微光〉，2019年她宣布恢復自由身，更發展副業建立品牌賣起女性保健產品。

蔚雨芯在陽台嶄露嫵媚風情。（圖／翻攝自rainkywai IG）

去年蔚雨芯被媒體報導靠著有錢前男友才「突然富貴」，當時她透過律師即刻發表聲明，透露與報導中的男子早就分手多年，「蔚小姐及其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關聯」，2個月後蔚雨芯出席電視劇《十月初五的月光》宣傳記者會，強調自己目前是單身狀態，「我很少被人追，因為我太男孩子性格、太直率，一般的男孩都不敢追，一接近到就嚇跑了」。

雖然暫時沒有理想對象，蔚雨芯仍坦言想當媽，過陣子打算去凍卵，稱：「聽說凍卵會變胖，我又不怕胖，人都一定會老，靠自己調適好就好」。近日，蔚雨芯在IG曬出一組照片，開心寫下：「One of my favourite moments of this year.」，意指最喜歡最近春天暖和的天氣，而照片中她紅色低胸窄裙上身，在自家陽台展現嫵媚風采，時而仰頭燦笑將頭髮撥到一旁，露出絕美雪乳，時而又用低仰角拍攝，大秀前凸後翹的曲線，又因短裙太窄幾乎要走光，引來許多遐想，網友回應：「太美了吧？」、「夢中情人」、「Beyond perfection」、「美景配美人」。