警方啟動「緊急協尋機制」，最後平安落幕。（警方提供）

金門1名30歲女子與男友發生爭吵後，負氣離家意圖尋短，還關閉手機走向荒郊野外，警方據報動員大批人力在濃霧和低溫中搜尋，4個小時後終於在田墩養殖區一帶順利尋獲，讓關心她的人都鬆了一口氣。

警方說明，這名女子在金沙鎮男友家中因細故爭吵，負氣離去並以手機傳訊息透露尋短意圖，隨即關機不知去向，男友因無法與她取得聯繫，憂心忡忡向金沙分駐所報案協尋。

因時值深夜氣溫驟降，且全島霧氣瀰漫，該名女子又未攜帶雨具，警方趕緊通報線上警網、備勤警力先赴四周搜尋，同時調閱路口監視器，發現她往海岸線方向走去。

警方緊急通報勤務指揮中心，確認她最後發話位置，在金湖分局長曾冠螢的親自坐鎮指揮下，啟動「緊急協尋機制」再調派各所、隊線上警力支援，鎖定最可能出現的西園海邊一帶，以阻斷她可能尋短路徑，並進一步縮小搜尋範圍。

但該名女子負氣躲避，3小時後見警方仍不停在雨霧中找尋，才於23時40分許再次開啟手機，傳訊息給男友說只要員警離開，就會告知自己所在的位置。

警方為安撫女子情緒，除引導其男友持續與她對話，並將搜救警力暫時抽離至待命處所，最終軟化女子尋短意念，今天凌晨0時15分許，由男友在田墩養殖區附近將她帶回家，圓滿結束一場深夜尋人任務。