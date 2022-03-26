美國聯邦傳播委員會（FCC）在當地時間25日，將卡巴斯基、中國電信和中國移動列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」的清單，將不得再被頒發新的設備牌照。

FCC依據2019年所頒佈保護美國通信網路安全的法律，進入清單的公司被認定對美國國家通信安全構成威脅。

回顧去年6月，FCC投票通過一項禁令，禁止在美國電信網路中使用清單中公司的設備。去年10月美國國會參議院要求FCC不得再對已被列入清單的公司頒發新的設備牌照。

目前該清單中有8家公司，分別為今日被列入的卡巴斯基實驗室（AO Kaspersky Lab）、中國移動國際（美國）有限公司（China Mobile International USA Inc）、中國電信美洲公司（China Telecom （Americas） Corp），以及去年3月12日被列入的華為、中興、海能達、海康威視和大華股份。

先前FCC也以國家安全考慮為由，吊銷中國電信等多家陸企在美國的214牌照，並曾在2019年否決中國移動在美展開業務的申請，當時理由同樣是「可能嚴重危及美國國家安全」。

根據財聯社報導，所謂214牌照，是指根據《美國通信法》第214條規定，取得FCC頒發的國際電信業務授權。若公司沒有214牌照，則不能在美國地區展開營運業務。