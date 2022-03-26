妥瑞氏症並不是精神疾病，而是一種神經發展性疾病。常發生於 5〜15 歲兒童，有研究發現，妥瑞症可能和遺傳及環境因素有關。妥瑞症的患者有多發性的不自主動作和不自覺的發出聲音等，都不是他們可控制的。日前，有名妥瑞氏症患者在Dcard上發文，表示自己在捷運上被路人問他是否有妥瑞，豈料，事件後續發展出乎意料的感人。

男子舉動讓原PO直呼暖心 (圖翻攝/Dcard)

一名男網友於網路論壇Dcard發文，講述自己遇到的暖心事件，他先破題表示自己是名是妥瑞氏症患者。前幾天他在捷運上症狀發作，身旁坐著一位男子不斷的看著他。接著那男子就拍了拍他，並詢問：「你是妥瑞嗎」。 當下原PO心裡很感動，回了一句：「對啊」。男子說：「我沒惡意，我之前有遇過，只是還想再了解一下，我一直跟你說話會讓你症狀比較緩解嗎？」 原PO回答：「會」，接著男子就一路陪聊到下車￼，要下捷運時還跟他說：「祝福你之後順利，希望你一切都好。」令原PO感到超級暖心。 網友們也在下方留言回應：「好暖心，我一個人在密閉空間時也會不自覺做出動作，如果有人跟我一起聊天的話，分散注意力，就會舒緩很多」、「好人一生平安，會有好報的」。

藝人邵庭於直播時妥瑞症發作，遭受不知情網友酸鹽酸語 (圖/邵庭臉書)

妥瑞症一旦發作，是無法自主控制的。曾經藝人邵庭在直播時，因罹患遺傳疾病「妥瑞症」，臉部會不時抽搐，做直播時，有不知情的網友留言酸「嘴巴、眼睛怎不停抽動，看的好累」，不料邵庭不但沒動怒，還跟網友道歉。由於症狀特殊，妥瑞症患者也發生過看似言語挑釁但其實是出於不由自主的狀況，易遭旁人投以異樣眼光、排擠，希望社會上有多人能去理解這種病症，讓社會更加溫暖。