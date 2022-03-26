27歲的中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）外型甜美、擁有高人氣，擔任《全明星運動會》第一季到第三季紅隊經理以來知名度更是大幅飆升，她在FB、IG曬出與台日混血男星范姜彥豐的親密摟肩合照，手上亮出超大鑽戒開心報喜，隨後，男方也同步發文，雙雙宣布求婚成功好消息！而《全明星運動會》歷屆隊員也紛紛獻上祝福，恭喜「小妹米果要出嫁」。她昨日（25）在社群平台分享婚紗照，幸福模樣溢於言表。

粿粿昨日（25）曬出兩張照片，畫面中她和男友范姜彥豐一同入鏡，從穿著上不難看出是婚紗照，而她寫下「底片の我們，期待正片」，傳達幸福的氛圍。畫面中她一身白紗，胸前被白色玫瑰花束遮擋，男友范姜彥豐身穿白色西裝，小倆口對著鏡頭燦爛微笑。另一張照片男友和她都穿著粉色西裝，只是樣式不同，天上還飄著五彩碎紙，他們坐在白色粉色氣球中，畫面呈現慶祝的場景。

除此之外，粿粿在限時動態分享拍攝花絮，D罩杯的她穿著深U婚紗，深邃事業線及雪白美乳配上白紗造型，唯美得不可思議，而另一段限時動態她雙手舉著白玫瑰，彎腰秀事業線到高舉花束對鏡頭露出甜笑，狀態看起來非常好，仙氣飄飄的同時兼顧性感。

粿粿曬出婚紗照花絮。（圖／meigo.c instagram）

幸福模樣引來一眾好友紛紛獻上祝福，巫苡萱回「甜蜜蜜」、歌手陳勢安回「好幸福好美喔」，還有一排藍勾勾好友為他們開心，粉絲們紛紛留言「好配，永遠幸福」、「恭喜一定要幸福喔」、「男生好帥！剎那間以為是吳尊！要幸福唷～」、「祝妳幸福唷，雖然不知道為什麼我有點難過就是了」、「一定要幸福喔！！未來我們球場見」、「好美，恭喜你們」