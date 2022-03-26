屏東科學園區籌備處揭牌成立，開啟城市百年發展新里程。（林和生攝）

屏東科學園區籌備處26日舉辦揭牌儀式，預計投入80.95億元，可望創造5400個就業機會及帶來年產值360億元，行政院長蘇貞昌親自南下參與，強調屏東將大步邁進下一個百年風華。

屏東科學園區籌設計畫於今年1月經行政院核准通過，籌備辦公室正式在屏東落腳，屏東縣政府為此成立「屏東縣科學園區諮詢委員會」，邀請未來重點發展的三大領域包括智慧農醫、先進太空與綠色材料產業，共同參與未來園區發展。

蘇貞昌一早走進屏縣府大門時百感交集，談到這棟建物1990年動土、興建至完工，他是時任屏東縣長，接續爭取連任時卻遭政治抹黑黯然下台，當時便發下重誓，有天要風光回來，這次以行政院長之姿重回舊地，已經是30年後，但要為屏東做事的熱情始終不減。

蘇貞昌認為，交通問題是屏東的死結，若不打開，這座城市將成為台灣化外之地，因此包括屏東鐵路高架化、第二條東西向快速道路、鐵路電氣化及高鐵南延，都於政院迅速拍板定案，如今問題有解，接下來就是就業。

蘇談到，屏東人口外流嚴重，人才被迫離鄉就業，因此在高鐵延伸屏東拍板定案後，順勢在高鐵特區加碼科學園區，如此一來，不僅能讓屏東優秀子弟根留家鄉，所帶來各部會投入的資源、加上民間產業引進的資金與技術，是未來屏東向上升級最重要的機會。

目前正值民進黨屏東縣長初選階段，有意爭取提名的包括立委周春米、鍾佳濱及莊瑞雄皆到場參與揭牌，蘇貞昌致詞時突然望向台下3人強調，城市發展有如此豐碩成果，都是靠著前人團結爭取，期待一棒一棒皆是好棒，希望未來能持續有好縣長，會是屏東人福氣。

屏東縣長潘孟安直言，這天是令人振奮的一天，去年1月以西部科技廊帶為發想的屏東科學園區，今年便迅速核准通過，將在7月招商，若一切順利，明年4月進駐廠商及公共工程便能同步施工，這將是屏東邁向下一個百年發展重要里程碑。