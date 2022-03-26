蔣萬安今參與公益活動時，恰好與同為市長熱門人選的衛福部陳時中，以及有意接棒給副市長黃珊珊的台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

台北市長選戰年底登場，被視為最強候選人的國民黨立委蔣萬安，近期遭綠、白夾擊聲勢走下坡，近期北市勞動局長陳信瑜爆出公然替副市長黃珊珊抬轎，更在請辭信中同樣開酸「萬安拉警報」。對此，蔣萬安仍強調會勤走地方，協助民眾解決困難，未來會加倍努力。

根據北市議員黃郁芬日前揭露的請辭內容，只見陳信瑜以「榮耀請辭聲明」為題，提及自己遭藍營圍剿是「因為萬安拉警報而演出的一齣荒唐戲」、「蔣萬安真的拉警報嗎？請看看台北市國民黨議員如何以一個選總統的規格勦殺不是參選人的台北市勞動局長，萬安慘了！」

蔣萬安今參與公益活動時，恰好與同為市長熱門人選的衛福部陳時中，以及有意接棒給副市長黃珊珊的台北市長柯文哲。本報觀察，蔣、陳兩人現場互動熱絡，頻頻交投接耳討論醫藥議題，一旁的柯文哲則相對冷淡，但柯事後澄清自己在和現場來賓聊天，找不到時間互動。

對於綠白嘲諷「萬安拉警報」一事，他表示陳信瑜身為台北市政府官員，近期因違反行政中立及不當反應， 柯市長昨天已為此道歉，接下來重要的是，市府面對議員的各項質疑，應該要清楚的對外說明。

面對聲勢下跌、口罩爭議，藍營內部有人建議蔣萬安請辭展現參選決心，蔣則認為，一直以來他都在地方勤走，積極拜會傾聽，擔任台北市立委這兩屆，也都積極為民眾爭取權益，在大小活動中勤跑，一直以來都是如此，未來會更加倍努力，在地方與民眾多了解溝通，相信民眾一定會看到他。

至於該如何消弭外界質疑的雜音，蔣重申，其實現階段就是積極勤走，在地方積極跟民眾互動，了解基層包括里長、社團、工會，聽聽對方面臨的困難，也許未來或現在可以給予協助和幫忙，未來會持續進行，並更加倍努力，這毫無疑問。

對於有人質疑蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜支持18歲公民權修憲案，是因為年底選舉考量，避免造成爭議，蔣則稱，此案他從一開始就全力支持，自己也有提案，昨日討論時他也表示會堅持初衷，走自己的路，最後也謝謝黨團成員支持，希望民眾也能支持。