「角落小夥伴」大型地景裝置藝術24日落幕，新北市觀旅局將原在新北燈節展出、帶有傳統民俗風情的6座「藝術臉譜」燈組移置碧潭河岸，今起開始展出，民眾可在走訪碧潭時，一窺這些藏身於宗教廟會背後的無形文化資產，周邊餐飲業者也搭配推出「限量集點送」，只要集滿6座「藝術臉譜」合影照片，除可兌換專屬限量小禮物，還可享水灣餐廳用餐95折優惠。

觀旅局指出，「藝術臉譜」燈組是2022新北燈會中具話題性及吸睛度的藝術燈組，以充滿視覺藝術張力的「八家將」及「官將首」臉譜為重點，在提取臉譜之基本元素，如「官將首」的「三點金」以及「八家將」各神祇的代表圖騰等元素，運用視覺藝術手法轉化呈現，在不違背臉譜角色初衷的條件下，用現代藝術傳遞傳統文化價值，設計出六座3至4.5米高的藝術臉譜燈組。

觀旅局表示，其創作發想是來自於台灣民俗藝陣在台灣的迎神賽會活動中扮演著消災祈福、驅邪避兇及愉悅眾人的角色。其中，家將藝陣更可謂結合宗教信仰與表演藝術，也是台灣歷史悠久且具有文化價值的傳統演藝，台灣家將藝陣中與「八家將」齊名的「官將首」更是源於新北市的藝陣，盛行於北臺灣而逐漸南傳，點亮傳統工藝之美。