配合《性別工作平等法》施行辦法修正，將「陪產假」修正為「陪產檢及陪產假」，同時將給假天數由5日調整為7日，內政部基於考量工作平等法立法意旨，為照顧替代役役男權益，近期預告替代役役男請假規則第四條修正草案，未來替代役男因配偶妊娠產檢或分娩，核給陪產檢及陪產假7日，得分次申請

內政部預告修法說明指出，替代役役男請假規則由內政部於89年5月18日發布施行，期間曾修正4次，最近一次係於108年11月15日修正發布。茲因性別工作平等法第15條於今年1月12日修正公布並實施，因此，修法明訂，替代役役男因配偶妊娠產檢或分娩，將核給陪產檢及陪產假7日。

內政部指出，《性別工作平等法》修正案規定，受僱者陪伴其配偶妊娠產檢或分娩時，雇主應給予陪產檢及陪產假7日，除陪產檢於配偶妊娠期間請假外，受僱者陪產請假，應於配偶分娩當日及其前後合計15日期間內。

內政部表示，此次修法是考量性別工作平等法立法意旨，為顧及替代役役男權益，比照《性別工作平等法》規定辦理修正。

此次修法草案重點如下，現行替代役役男因配偶分娩，核給陪產假五日，得分次申請，修改為替代役役男因配偶妊娠產檢或分娩，核給陪產檢及陪產假7日，得分次申請，保障替代役男陪伴配偶妊娠產檢或分娩的權益。