台中市華興托嬰中心上午召開家長說明會，但家長痛批園方卸責、要求社會局公布調查報告。(林欣儀攝)

台中市華興托嬰中心虐童案日前重啟調查，簡姓業者26日在社會局要求下召開家長說明會，但出席家長怒批業者說完全不知道孩子受虐、根本是推卸責任，且社會局只裁處托嬰中心停業1年、3名保母10年不能任教，他們無法接受。說明會現場氣氛火爆，最後以負責人從側門離開草草散場。

被害家長梁小姐表示，園方在說明會中一直強調對孩子受虐的情況不知情，但長達1年、且園方擁有監控影片，甚至幾乎每天都有孩子受虐，那麼多人被摔、被踢、被關，園方怎麼可能完全不知道？家長無法接受。

家長劉先生則說，日前園方將監視影片交給社會局，但只提供10天影片、中間還有缺漏，社會局竟沒發現；究竟缺失的影片為何遺失？社會局應該調查原因並讓家長知道。托嬰中心只被裁罰停業1年，明年後又可以繼續開業，無法接受。

受虐孩童家屬林先生說，社會局提出的行政懲處，3名保母只被罰15萬、10年不能任教，但這種沒有愛心與耐心的人，怎麼可以繼續在托嬰中心擔任教職人員？以後若再發生這種狀況怎麼辦？家長要的是公平、正義，政府應該硬起來，3名保母就應該永不錄用、托嬰中心也嬰撤照，該修法的就應該修法。

台中市社會局指出，日前已主動告發華興托嬰中心3托育人員，並將事證送交檢調，目前全案進入司法調查，不便對外透露案情，但調查報告內容，社工都有對個別家長說明；針對家長監視器畫面缺漏的情況，因托嬰中心作業問題，只查扣到10天的畫面。