台灣近年來掀起拉麵風潮，開了相當多間拉麵店，每一間都有各自的特色及口味，有網友好奇台灣哪家連鎖拉麵最好吃？引起熱烈討論，不少人紛紛推薦心中的愛店，例如Nagi拉麵、屯京拉麵、樂麵屋、太陽番茄等，覺得便宜又不用排隊。

一名網友在Dcard分享，本身很愛吃拉麵，一個月平均會吃3次以上，但通常都是吃連鎖的拉麵店，幾乎不太去一般的拉麵名店，因為只要是拉麵名店都會大排長龍，而原PO超討厭排隊，雖然連鎖拉麵店有時也要排隊，但通常相較下很快就能入座。

原PO分享，他吃過的連鎖拉麵店還算滿多間的，像是花月嵐、一風堂、一蘭等，而他最喜歡位在公館的山嵐拉麵，以及位在忠孝復興的Nagi拉麵，覺得便宜好吃又免排隊，並詢問大家「覺得哪間連鎖拉麵最好吃？」

貼文曝光後，網友紛紛推薦心中愛店「Nagi，好吃又便宜」、「Sogo復興山頭火拉麵，在地下室美食街」、「屯京拉麵是我愛的拉麵店，料夠多」、「若是雞白湯拉麵，唯一推鳥人拉麵」、「一幻拉麵，他們的湯頭有濃濃的蝦味，很好喝」、「太陽番茄拉麵，超級好吃」、「唯一推樂麵屋，連鎖好吃的」。