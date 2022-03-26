沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的儲油槽25日遇襲，火勢驚人。

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）昨（25）日攻擊沙烏地阿拉伯的能源設施，沙國證實，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的石油產品配送站遇襲，2處儲油槽起火，畫面顯示，現場燃起熊熊烈焰，濃濃黑煙直竄天際，所幸空襲並未造成人員傷亡，沙國率領的聯軍也已經發動空襲反擊。

綜合路透社、半島電視台報導，「青年運動」軍事發言人沙里亞（Yahya Sarea）25日證實，發射飛彈攻擊沙烏地阿美石油公司在沙國港口吉達（Jeddah）的設施，以及動用無人機攻擊東部拉斯塔努拉港（Ras Tanura）及紅海沿岸城市拉格比（Rabigh）的煉油廠，他更稱，瞄準了沙國首都利雅德（Riyadh）的「重要設施」。

Yemen's Houthis said they launched attacks on Saudi energy facilities on Friday and the Saudi-led coalition said oil giant Aramco's petroleum products distribution station in Jeddah was hit, causing a fire in two storage tanks but no casualties https://t.co/tOcT9voccq pic.twitter.com/GIx1qU6HNZ — Reuters (@Reuters) March 25, 2022

不過沙國國營媒體隨後報導，沙國聯軍阻止了青年運動一系列的無人機、火箭攻擊，沙國防空系統更摧毀了一枚向吉贊港（Jizan）發射的飛彈，空襲僅在當地一座配電場造成局部火勢。

畫面顯示，沙烏地阿美石油公司在吉達的儲油槽燃起熊熊烈焰，驚人火舌及濃煙直竄天際，不過沙國稱，已經控制現場火勢。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）位在沙國吉達（Jeddah）的儲油槽25日遇襲，濃重黑煙竄天際。（圖／路透社）

近幾周來「青年運動」升級對沙烏地阿拉伯石油設施的攻勢，儘管沙國率領的盟軍重申對攻擊保持克制，盟軍今（26）日稍早仍宣布對葉門發動軍事行動，目的是保護全球能源並確保供應鏈運作正常，他們稱鎖定「青年運動」控制的葉門首都沙那（Sanaa）及紅海港市荷台達（Hodeidah）發動空襲。

沙國能源部昨日強烈譴責青年運動的「破壞攻擊」，痛批伊朗持續提供青年運動彈道飛彈及先進無人機，強調這些攻擊將影響沙烏地阿拉伯的能源生產力，重申若全球原油供應因攻擊被迫中斷，沙國將不負任何責任。