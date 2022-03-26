北市楊姓男子8年前以5500元買入一隻二級保育類野生動物「豬鼻龜」，又在去年找來國中同學陳姓男子協助飼養，兩人後來認為有利可圖，由陳男上網在臉書特定社團中欲以15000元出售，但因豬鼻龜屬保育類動物遭警被捕。台北地院將兩人依違反《野生動物保育法》兩罪，合併後各判處7個月徒刑，可易科罰金；緩刑2年，並向公庫支付2萬元。

「豬鼻龜」因長有一副豬鼻子，外貌俏皮可愛，一度受小朋友歡迎，但行政院農委會已在2017年3月公告修正《保育類野生動物名錄》，將豬鼻龜列為飼養需預先登記的保育類野生動物。據《野保法》規定，楊、陳兩人擅自將保育類野生動物關養於水族箱內，即屬於以藥品、器物或其他方法，干擾野生動物之「騷擾」行為。

2021年4月26日，陳男先在臉書「淡化龍膽石斑、異形、龍魚、虎魚、各類觀賞魚分享交流」社團刊登廣告「因要搬家全部退坑！背甲大約15-20（公分）、非常活潑、需自取（台北木柵）」，欲以15000萬元出售，警方得知兩人涉嫌違法賣龜，同年5月14日前往陳男北市文山區住家搜索，當場查扣欲出售的豬鼻龜。

台北地院審酌28歲的兩人素無前科，也不是大量盜獵販賣保育類動物牟利，依共同涉犯《野保法》非法騷擾及陳列保育類野生動物兩罪判刑後，應知所警惕無再犯之虞，因此諭知兩人緩刑兩年。