崙背鄉衛生所重建案歷經4年19次流標記錄終於發包出去，縣長張麗善（右二）代表持鏟動土。（周麗蘭攝）

崙背衛生所重建案遭逢建築原物料飆漲及通貨膨脹，中央與地方政府不密切合作解決困難，動土儀式更顯珍貴，右起雲林縣衛生局長曾春美、衛福部簡任技正張秀玫、縣長張麗善、崙背鄉長李泓儀、縣議員梁銘忠、李明哲、游淑雲。（周麗蘭攝）

4年前即獲衛福部核定經費的雲林縣崙背鄉衛生所重建案，因物價波動，流標達19次之多，雲林縣府自籌款從456萬元，追加至1910萬元，第20次才成功決標，今（26日）在崙背鄉公所旁空地動工，除提供醫療服務，也將是雲林縣的第2個長照B據點，預計2023年完工。

雲林縣衛生局申請20鄉鎮市衛生所前瞻基礎建設計畫修繕重建，共獲衛福部核定1億多元，其中崙背鄉衛生所是唯一的重建案，4年前獲核定金額4103萬元，縣府配合款為456萬元。

不料營建原物料4年來持續飆漲，加上新冠肺炎疫情衝擊各國經濟，通貨膨脹嚴重，雲林縣衛生局追加預算仍追不上漲價幅度，4年來流標19次，衛生局人員也很苦惱，縣府把自籌款追加到1910萬元，亦即追加1454萬元，也就是原本的3倍，第20次才決標，將由九福建築師事務所設計、佳宥營造公司興建。

崙背鄉衛生所新建工程今（26日）舉行動土典禮，縣長張麗善、崙背鄉長李泓儀、縣議員梁銘忠、李明哲、廖偉晴、廖萬、游淑雲出席祝禱與祝賀。

新崙背鄉衛生所位於崙背公所旁，縣長張麗善感謝公所提供土地，讓鄉親未來有個更好的醫療與長照環境，新衛生所就在行政區內，停車也比較方便。目前的衛生所位於菜市場旁。

衛生局長曾春美表示，新崙背鄉衛生所是2層樓的建築，1樓保留醫療服務，因應人口老化，2樓提供社區整合式照顧，將有日照中心預計112年完成，屆時也將是雲林縣唯二長照B據點之一，另一個是林內衛生所。

衛福部簡任技正陳秀玫表示，本案中央和地方密切合作，感謝張縣長和曾局長做了很大的努力，雲林縣的醫療保健長照成績突出，有目共睹，也是雲林縣的福氣，本案縣府自付近2000萬元，可見雲林縣府落實社區老化政策非常努力。