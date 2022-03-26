新冠疫情紛擾保險市場，安聯人壽以投資型保單突破市場重圍，在全體壽險2021年總保費收入合計年減6％之際，安聯人壽逆勢成長16％，初年度保費收入亦勁揚23％；安聯人壽以新台幣逾732億元的銷售業績，穩居外商壽險「投資型保險商品」總保費全年累積第一名的佳績；展望2022年，安聯人壽將以多角化通路、多元化商品策略，來因應全球升息循環，穩站台灣壽險領導品牌。

新冠疫情對經濟衝擊逐漸消退，安聯人壽總經理林順才表示，今年的挑戰不亞於去年，不僅有地緣政治的風險，還有全球性的高通膨壓力，利率將持續往上走升，這對投資型保單將有負面的影響，傳統型、利變型保單有較正面的上修。

林順才表示，很久沒看到通膨壓力這麼大，這次是全球性的議題，面對全新的挑戰，安聯人壽要適應金融市場的改變、快速調整，商品組合要均衡發展，今年要多著重保障、美元利變型的商品。

根據調查，台灣人均總金融財富近14萬歐元，位居亞洲第二名，僅次於新加坡；林順才表示，台灣平均每人死亡給付卻僅有57.8萬元，以所得收入對照理想保額720萬元，產、壽險公司還有很大的發展空間。

2021年安聯人壽的總保費收入成長16％，初年度保收入勁揚23％，高於市場平均14％的成長率，市占率自5.8％上升至6.2％，排名業界第6名，相較去年同期進步1名，穩定朝未來三年拚初年度保費躋身業界五強的目標邁進。

安聯人壽表示，回顧去年的整體表現要歸功產品、通路及顧客服務等三個核心策略運用得宜，安聯業績表現才能突破重圍、展現韌性，創造出創新、高績效文化與孕育創業家精神的優質工作環境，才得以連四年榮獲亞洲權威性人力資源雜誌《HRAsia》「亞洲最佳企業主獎」肯定，並蟬聯「2021最佳壽險雇主獎」。