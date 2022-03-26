日本桌球天后福原愛爆出與橫濱男不倫戀疑雲後，去年與江宏傑宣布離婚，如今傳出不倫情書曝光，先是爆出她倒追男方之外，更有媒體指出會婚內偷吃，也是從江宏傑身上得不到關愛的緣故，不過江宏傑完全不理會這些傳言，反倒開心在instagram宣布喜訊，吸引大批粉絲湧入祝賀。

江宏傑日前曾發文表示：「一路以來，桌球一直陪伴著我，帶來贏球的喜悅、輸球的不甘，也帶給我跌宕的人生旅程。為了這個成就我的起點，我期望能為桌球的推廣盡一份心力，讓更多人體會到桌球的樂趣」，昨（25日）就在instagram限動公布籌備已久的新事業，也就是桌球館「乒乓吧」，預計將在下個月試營運，還不忘提醒所有人不要錯過，可見對於自己新事業相當重視。

江宏傑籌備已久的桌球館「乒乓吧」，將在下個月試營運。（chiang_hung_chieh IG）

日媒《NEWSポストセブン》之前報導福原愛對外表現出婚姻的幸福模樣，但私下和江宏傑不如外界看到般甜蜜，由於未被當成公主般寵愛，也從未被真正了解過，才會主動倒追橫濱男，主要是男方能讓她「身心獲得解放」，從橫濱男前妻曝光不倫情書內容，可以得知是福原愛主動在酒吧杯墊寫上手機號碼示愛，但礙於當時橫濱男和前妻愛得火熱，所以未立刻有更進一步發展。

根據《三立新聞》報導，江宏傑透過經紀公司表示對於此事「不會回應」，目前僅專注於自己的事業，除了專心錄製《全明星運動會》，並積極推廣桌球運動，似乎不想再與福原愛有任何關聯。