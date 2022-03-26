台中市大里區大智路與喬城路口25日清晨時發生BMW酒駕失速撞飛女騎士慘死車禍，25歲BMW劉姓駕駛撞死婦人後，迴轉向東區逃逸，開進死巷倒車又連撞2車，渾身酒氣的他到案卻都說不記得了。昨天深夜劉嫌遭移送台中地檢署複訊，檢察官認定劉男惡性重大，有逃亡之虞，依酒後駕車致人於死、肇事逃逸致人死亡逃逸等罪嫌，向台中地院聲請羈押獲准。

BMW肇逃後約10多分鐘後在東區東光園道擦撞到兩台自小客。(民眾提供)

25歲劉姓駕駛駕黑色BMW疑似和友人喝到爛醉，還開車從市區行經大智路要回住家，行經大里區大智路、喬城路時，66歲梁姓婦人騎機車買菜要返家徒中，遭BMW從後方高速追撞。

從路口監視畫面看，黑色BMW高速撞飛梁姓婦人騎乘的機車，婦人被彈飛3公尺高墜地，頭部鮮血直流，機車零件散落一地，行人看到這驚險一幕後報警，消防救護人員到場時，婦人已失去生命徵象，送到鄰近大里仁愛醫院搶救仍不治。

劉男撞到機車後調頭往市區行駛，10多分鐘後在東區東光園道一處死巷倒車時又擦撞到2台轎車，三分局警方獲報到場處理時，接獲通知劉稍早才在大里撞死騎機車買菜婦人。

霧峰警分局也派員到東區將劉男帶回訊問，發現他渾身酒氣，酒測值達0.95，根本已喝到爛醉。據悉，目前無業的劉男投資虛擬貨幣，車禍發生前在KTV和友人飲酒歡唱。但偵訊時說不知道喝了多少酒，也不知道有撞到人。

梁姓婦人家屬指稱，梁婦每天都是清晨到市場買菜，沒想到出門買菜竟會被酒駕追撞，回不了家，從此天人永隔，神情哀悽，悲痛萬分。台中市長盧秀燕獲悉後嚴正表示，酒駕就像不定時炸彈，不可原諒，一定嚴刑重辦。

檢察官深夜複訊後，認定劉男惡性重大，有逃亡之虞，依酒後駕車致人於死、肇事逃逸致人死亡逃逸等罪嫌，向台中地院聲請羈押劉男獲准。