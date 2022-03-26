澎湃新聞報導，上海市26日舉行新冠疫情防控工作新聞發布會，市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡介紹上海最新疫情。對於網上有人建議封城，他說不行，因為上海不僅是上海人民的上海，還在全中國經濟社會發展當中承載發揮了重要的功能，甚至於對全球經濟都有影響。如果上海停下來，東海會多出很多漂在海上的國際貨輪

吳凡說，大家要理解、要配合，為什麼可能社區不讓你出去，一定讓你測完才能走，這是為了全覆蓋和管控住。這種方式特別呼籲大家要理解，之所以採用這樣一種重點區域＋非重點區域，核酸檢測＋抗原自檢方式，是上海目前一種探索。

吳凡解釋，這種探索可以說也是被逼出來的，第一個特點就是病毒傳得快，通俗來講跑得快。第二個特點就是城市的特點，也是上海結合自身實際情況做出的決斷。網上有人建議，「咱們就下定決心封上3、5天，封上一周不行嗎？」不行，為什麼不行？因為上海不僅僅是上海人民自己的上海，上海這個城市還在全中國經濟社會發展當中承載發揮了重要的功能，甚至於對全球經濟都有影響。

吳凡舉例：如果上海這個城市停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，就會影響整個國家的經濟和全球的經濟。

吳凡說，全部的上海市民應該有大局觀，需要上海城市的精神和特質：認真、仔細。

在記者會上，吳凡呼籲在這一輪篩查當中，上海市民能夠更好展現出認真、仔細的城市特質，進行這次核酸篩查。自檢過程當中也要認真仔細採樣，把結果做到非常準確。「小到每個人、中到每一個基層幹部，管控過程當中、核酸篩查過程當中一個不落全覆蓋。最後大家一起努力，把這次核酸篩查做成一次成功的篩查檢測，最後以最快速度實現城市的動態清零，用最小的成本、最快的速度恢復日常的生活。最後我想說，抗擊疫情、控制疫情，沒你不行。」