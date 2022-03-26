美國半導體巨頭英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）23日出席聽證會疾呼，目前急需晶片法案520億美元（約台幣1.5兆）資金補貼，確保美國在半導體產業的競爭地位，還說，「要想成為業界領導者，必須進入全球最大的半導體市場，英特爾不能放棄大陸市場，才能成為世界上最大的公司」，但卻遭議員背後捅刀，邊向拜登政府伸手要錢，邊經營大陸市場。英特爾先前遭爆料，投資大陸晶片設計業者Primarius Technologies（概倫電子），如同在美中科技戰中成為助攻大陸的幫兇。

日經亞洲評論報導，季辛格提到目前全球有80%的晶片在亞洲製造，包括大陸、台灣和南韓等，這些國家的半導體產業發展都仰賴政府補貼，由於亞洲有地緣政治風險，因此美國必需打造更多本土的半導體產能。

他指出，美國只占全球半導體製造比重約12%，除了必須守住10%底線，更應大幅拉高市占，並呼籲，現在急需晶片法案這筆資金，才能確保競爭地位。

儘管在聽證會上，出席議員大多支持迅速金援晶片法案，但曾任佛州州長的參議員史考特（Rick Scott）直問季辛格，為何英特爾邊跟美國政府拿錢，邊經營大陸市場，並質疑補貼半導體行業的經濟回報。

季辛格回答說，如果想成為全球最大的半導體企業，不能放棄大陸市場，「但我們會非常小心地保護智慧財產及市場領導地位。」

報導指出，大陸是英特爾最大淨收入來源，2021年度大陸為英特爾帶來211億美元收入，年增 4.4%；而英特爾在美國市場的收入為141 億美元，年減 14.9%。

華爾街日報曾報導，美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）進行交易數據分析顯示，從2017年到2020年，美國風投公司、半導體巨頭和其他私人投資者，總共參與大陸半導體業58項投資交易，較4年前的數量高出1倍以上。

令人驚訝的是，英特爾竟是最積極的投資者之一，對大陸上海一家晶片設計業者Primarius Technologies（概倫電子）注資力挺，如同在美中科技戰中成為助攻大陸的幫兇。不過英特爾回應，對大陸晶片初創公司投資回報率不到全球投資組合的10%。