有些人認為毛巾只要沒破損，基本上就可以繼續用，但小心滋生許多細菌。醫師指出，最近病毒性腸胃炎肆虐，擺放在浴室潮溼環境中的毛巾，也是很好的培養基，雖然生活並非無菌室，但盡可能還是要將微生物的量減到最低，例如定期清潔毛巾，而且不要與他人共用。

家醫科醫師陳崇賢在臉書粉專提到，長時間潮濕的表面都可能長出生物膜，而生物膜指的是由微生物所分泌的黏液，聚集在生物或非生物的表面，例如水瓶、毛巾等表面都容易形成，簡單來說，生物膜無所不在，尤其放在浴室陰暗潮溼環境中的毛巾，更是很好的培養基。

除了放在浴室的毛巾外，廚房用的毛巾也要常清洗，手若不小心沾染到病毒，就可能隨毛巾四處傳播，2014年曾有篇針對廚房毛巾的研究，調查82個家庭的廚房毛巾，發現25.6%毛巾上有大腸桿菌染污，且菌叢數和毛巾清洗的頻率呈反比。

陳崇賢醫師表示，生活環境並非無菌室，微生物環境一定會產生生物膜，但還是要注意個人衛生，將進入身體的細菌量降到最低，因為萬一超過免疫系統能負擔的情況，就會導致生病，此外，浴室也盡可能保持通風與乾爽的環境，才不會使整個浴室都變成培養皿，對此他也分享3招毛巾注意事項。

1.定期清潔毛巾：陳崇賢醫師以自身習慣為例，每2天洗衣服時，就會將毛巾丟進去一起洗，待完全曬乾後再使用，而廚房毛巾則是每週洗1至2次，若要料理食物，清潔手部後會用擦手紙擦乾，減少染污食材的風險。

2.毛巾避免共用：毛巾和牙刷都是個人衛生用品，而且每個人身上的菌叢不同，對你無害的菌，不一定別人就會沒事，因此建議民眾不要與人共用毛巾，千萬不要覺得「「毛巾借擦一下不會怎樣？」。

3.毛巾定期更換：每個人換毛巾準則都不同，有些人是等到變鬆，有的人是長了黴菌才換，陳崇賢醫師表示，其實並沒有一個標準，因為每個人家中使用的習慣不同，擺放的環境條件也不一樣，而他則是至少一年換一條，只要長黴菌就丟掉。