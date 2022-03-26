無黨籍立委高金素梅日前在立法院質詢行政院院長蘇貞昌時，表示要幫蘇上一堂「原住民族自治」課，高金指出，原住民族歷史正義與轉型正義委員會連續召開6年了，每次都由總統主持，但原住民族自治還在空轉；她建議，若總統有心要推動原住民族自治，為何不將原住民族自治納入地方制度法修正案推動的範疇裡？蘇則全程靜默聆聽，最後更感謝高金的指教，稱會請相關部會認真研議。這場質詢獲得近6000個讚，大批網友盛讚高金的表現。

高金素梅日前質詢表示，蔡英文2016年8月1日曾代表政府向原住民族道歉，當時蔡稱，後來的這一群人，剝奪了原先這一群人的一切，讓他們在最熟悉的土地上流離失所，成為異鄉人、非主流、邊緣。

對此，高金素梅強調，原轉會6年前第一次委員會議時，蔡英文曾做出裁示：「原住民族自治的架構是要由原住民族與政府對等充分協商後產生。」原轉會連續召開6年了，每次都由總統主持，但是原住民族自治還在空轉。高金質疑，如果蔡有心要推動原住民族自治，為何不將原住民族自治納入地方制度法修正案推動的範疇裡？她所建議的原住民族自治方向，完全符合蔡6年前的裁示。

面對高金素梅的質詢，蘇貞昌全程靜默聆聽，最後除表示感謝，更稱讚高金對原住民議題的貢獻，並強調他會馬上完成能力範圍所能為原住民做的事，無法馬上完成的，也會透過分流立法去完成，其他的指教與構想，他則會請相關部會來研究。此質詢獲得近6000個讚，網友紛紛留言：「難得看到蘇貞昌這麼安靜」、「只有高金委員制得住蘇貞昌」、「高金委員理性問政，真是了不起！」「這就叫作專業」。