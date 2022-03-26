大陸央視新聞用戶端26日報導，聯合國安理會美東時間25日，就當前朝鮮半島局勢舉行公開會，中國常駐聯合國代表張軍在會上呼籲有關各方保持冷靜克制，堅持對話協商的正確方向，並全面闡述中方對政治解決半島問題的看法和主張。

張軍表示，朝鮮半島局勢是安理會長期關注的重要問題。過去幾年裡看到，在各方共同努力下，朝鮮半島局勢呈現總體緩態勢，來之不易。美朝兩國領導人2018年之後多次會晤，就改善兩國關係和推進半島無核化達成重要共識，在此基礎上，北韓作出了關於暫停核子試驗和洲際彈道導彈試射的承諾，向半島無核化邁出重要一步。

但是，自2021年初、特別是進入5月之後，美朝對話持續陷入僵局，無核化進程停滯不前，半島局勢變數增多，緊張的一面有所上升。作為半島近鄰，中方始終堅持維護半島和平穩定，堅持半島無核化，堅持通過對話協商解決問題，希望美朝積極開展對話接觸，尋求處理分歧的有效方案。大家遺憾地看到，時間一天天過去，有關方除了表示「無條件對話」，卻沒有拿出實實在在的行動，回應朝方合理關切。

張軍指出，北韓日前宣布進行洲際彈道導彈試射，中方對當前事態發展感到關切。當前形勢下，中方呼籲有關各方保持冷靜克制，堅持對話協商的正確方向，避免採取可能加劇緊張局勢和導致誤判的行動。半島問題的直接當事方，也就是美國和北韓應當盡早重啟直接對話進程。美方理應展現誠意，採取有實際意義行動，為穩定局勢、積累互信、重啟對話作出更大努力。

張軍強調，當前形勢下，國際社會在半島問題上應保持審慎和理性態度，為推動半島問題政治解決發揮積極和建設性作用。

一是全力珍惜和維護朝鮮半島和平穩定。二是重視解決朝方合理關切。三是美朝盡快恢復直接對話。四是全面理解和執行安理會涉朝決議。

張軍表示，維護國際核不擴散體系，符合各國共同利益。在朝核問題延宕難決的重要關口，有關國家仍無視國際社會關切，執意推進存在嚴重核擴散風險的核潛艇合作。這種作法違背《不擴散核武器條約》目的和宗旨，損害地區和平與穩定，破壞國際核不擴散體系。中方敦促有關國家忠實履行核不擴散義務，為推動有關防擴散熱點問題的解決、維護地區和平穩定發揮建設性作用。