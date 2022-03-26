楊鎮浯縣長與立委陳玉珍在松山機場向王國材部長提出包括金門大橋未來由中央接管維護在內的3項建議案，另建請中央在金門設立「交通部觀光局風景區管理處。（金門縣府提供）

金門大橋實際工程進度已達96.93％，原定今天上午跨海視察的交通部長王國材，因全島濃霧深鎖取消行程。但赴台公幹的楊鎮浯縣長與立委陳玉珍仍在松山機場向他當面提出包括金門大橋未來由中央接管維護在內的3項建議案，另建請中央在金門設立「交通部觀光局風景區管理處」，均獲允諾全力支持協助推動。

楊鎮浯等人在松山機場候機時， 向王國材提出「建請中央依比例分擔金門大橋建設計畫因物價大幅上漲等不可抗力因素所增經費」、「建請中央將金門大橋定位為國道或省道等級並接管通車後維護管理作業」及「建請中央比照澎湖跨海大橋模式接管金門大橋通車後維護管理作業」等3項提案，期待中央協助持續推動地方重大建設。

縣府說明，金門大橋截至今年3月中旬，預定工程進度97.12％，實際工程進度96.93％，目前重點工項為深槽區橋塔施工與上構節塊吊裝作業，預定今年下半年完工。其中，金門大橋工程因受新冠肺炎疫情嚴重、物價大幅上漲的影響，而增加計畫經費需求，屬不可抗力且不可歸責於縣府的因素，基於財政負擔公平性，已依行政院2016年8月函示事項，建請中央依2／3比例分擔所增經費，並納入2023年中央政府預概算作業，縣府則依1／3比例負擔所增經費。

縣長楊鎮浯進一步說明，考量地方政府財政及人力條件均有其限制，建請中央同意將金門大橋定位為聯絡重要港口、機場、政治、經濟、文化中心之海上特殊公路橋梁，並視為國道或省道等級，或同意比照鄰近澎湖跨海大橋納入省道系統由交通部公路總局維護、管理及編列經費之模式，納入交通部公路系統，由交通部責成所屬機關「接管」金門大橋維管相關事宜及由中央逐年負擔金門大橋通車後維護管理經費需求。至於路面交控日常維護，則可由縣府辦理。

楊縣長等人也一併就金門地區開發觀光的議題提出討論，建議中央在金門設立「交通部觀光局風景區管理處」，相關議題也獲王國材部長正面回應，後續縣府將正式向中央遞送提案計畫，再責由相關單位研析進行，持續共同推動地方重大建設發展。