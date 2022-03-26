基隆市昨新增4例本土確診個案，市長林右昌因未戴口罩與確診者接觸被匡列，目前居家隔離，今天中午他在臉書發文表示，這次疫情以兼營卡拉ok的小吃店群聚案為中心，環境較複雜，可能還有其他案例，團隊正積極擴大匡列、採檢。
林右昌表示，昨天晚上衛福部長陳時中來電，他立即回報目前基隆疫情狀況，主要以兼營卡拉ok的小吃店為中心，因環境較為複雜，很可能還有其他確診案例，目前持續匡列、採檢，他強調，去年本市小吃店也爆發過群聚，依當時防疫經驗，現在相關疫情已基本掌握，並和公會幹部保持互動與聯繫。
林右昌說，今天早上10點，和市府同仁舉行視訊會議，下達各項指示，雖然離開辦公室回到家中，仍持續處理公務，把家中的餐廳變成辦公室、餐桌變成辦公桌，他提及，從去年本土疫情爆發以來，不斷演練「異地辦公」、「分流辦公」，早做好了準備，可以隨時派上用場，現在親身經歷，有虛擬實境的感覺。
林右昌指出，台灣疫苗雖已施打到第三劑，確診者也幾乎是無症狀或輕症，最近有人倡議參考國外「逐步解封」、「開放邊境」，但看來民眾心理上還是有很大的疑慮，社會似乎還沒有做好心理準備，未來還有很長的努力的道路要走。
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