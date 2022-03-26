《愛的迫降》CP玄彬和孫藝真的世紀婚禮將在下周於華克山莊內的「Aston House」舉行，關於婚禮日期，韓國媒體確認並非外傳的3月30日，而是3月31日，據知整場婚禮開銷至少400多萬台幣，而小倆口婚宴上的致詞人今(26日)也曝光，正是青龍獎影帝張東健。

玄彬和孫藝真去年元旦宣布認戀後，韓媒便報導玄彬動了成家念頭，砸上億買了寬敞、坪數大的新婚房，但經紀公司不證實。上月玄彬和孫藝真共同發出婚訊，指出認定對方就是對的人，將在今年3月完婚，近日，婚宴細節接連被爆出，兩人選定過去裴勇俊夫妻、池晟夫妻辦婚禮的飯店華克山莊（WALKERHILL）中的Aston House舉行戶外婚禮，看上的就是該場地位於半山腰，樓層高，不僅風景好，隱密度和保全設施又做得好，自然也適合像玄彬、孫藝真這樣人緣好的明星夫妻舉行世紀婚禮。

玄彬和孫藝真的婚禮細節一一曝光。（圖／翻攝自yejinhand IG）

由於疫情緣故，玄彬的公司事前就表示婚宴將採非公開形式舉行，僅邀約200名賓客，拒絕媒體採訪，傳聞該飯店的場地出租費約4000萬韓元，相當於93萬台幣，再加上場地布置等種種開銷，粗估花費至少要400萬台幣。而孫藝真母親最近也為了準備女兒的婚禮忙得不可開交，從賀禮、嫁妝和送給親家的禮物，孫藝真媽媽都一手包辦，韓媒更曝光了孫母為女兒親自選的珠寶盒，看來復古又典雅。

玄彬、孫藝真3月31日將舉行婚禮。（圖／翻攝自yejinhand IG）

曾參與《我的超人爸爸》的韓國前足球選手李同國的前韓國小姐妻子李秀珍，先前在IG透露丈夫收到了玄彬的喜帖，她逗趣寫下：「O彬寄來的喜帖，真羨慕你」，可見喜帖採純白設計，上方還有象徵新娘頭紗的白紗點綴，與孫藝珍先前曬出的迷你新娘禮服相當呼應。

玄彬邀張東健任致詞人。（圖／達志影像）

今韓國媒體報導，玄彬與孫藝真的世紀婚禮確定將在3月31日上午10時舉行，《愛的迫降》編劇朴智恩有如兩人的媒人，將會出席婚禮，而影帝張東健不只會出席婚禮，更擔起致詞人的工作，據知張東健和玄彬2005年在某場演員聚會上認識，兩人雖相差10歲，但常一起打高爾夫球和棒球，17年來維持了不錯的感情，但消息傳開後，部分網友想起張東健過去不顧太太懷孕，和朱鎮模私聊談性感辣妹的黑歷史，引來網友傻眼問：「這……這不好吧」、「沒有別人可以說致詞了嗎」、「這個大哥不會帶偏嗎」。