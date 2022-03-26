金曲新人壞特？te受邀「全中運選手之夜」演出。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府每年夏季及冬季舉辦東台灣音樂盛典，皆強力主打「一張火車票直通小巨蛋」，今年演唱會盛事不間斷，由春季的「全中運選手之夜」一路唱到夏季的「夏戀嘉年華」以及冬季跨年的「太平洋觀光節」。其中「選手之夜」於4月16日晚間在東大門廣場開唱，卡司集合全台跨年壓軸卡司，包括謝金燕時隔7年重返花蓮演出、動力火車、玖壹壹、畢書盡、鼓鼓呂思緯、婁峻碩、賴晏駒、黃偉晉及「金曲新人」壞特？te。

動力火車對於演出超期待，面對粉絲敲碗歌單，顏志琳說：「非常開心也榮幸參加這個活動！會唱經典歌曲囉。」回憶學生時期參加過籃球、排球、跑步比賽，顏志琳都是志在參加、不是校隊，自己也熱愛看NBA籃球賽事；這陣子為了備戰高雄巨蛋演唱會，他天天運動，維持每天2小時跑步、健身，談到到花蓮城市印象，顏志琳直呼：「炸彈蔥油餅！太魯閣峽谷！」念念不忘當地好風光；尤秋興則想到自己年輕時常參加運動賽，最擅長排球與跳遠，現階段則持續打高爾夫球、騎單車維持好體態。

鼓鼓對此次受邀感到榮幸，表示：「這是一個運動員努力了那麼久，很重要的一個殿堂，經過全明星運動會之後更體會到職業選手的辛苦，很不簡單，希望大家都能拿到自己想要的成績，我也會帶來可以振奮大家士氣的歌曲，幫所有運動員加油打氣。」他近來為5月7日高雄流行音樂中心的演唱會備戰，每週固定做ATS（AZONE Training System）訓練增加心肺跟肌力，希望在演唱會上有更好的體能，更埋下伏筆：「如果練得不錯，演唱會上秀一下喔...看氣氛啦！現場才知道。」

金曲新人壞特？te首度到全中運演出，雀躍表示：「很開心能出席這樣的活動，也來幫選手們加油打氣，這次的演出還是以舊歌及去年推出的新單曲〈虧欠〉。」她回憶小學時參加田徑項目、高中時喜歡打桌球，自己非常喜歡看奧運覺得很熱血！現階段她持續健身，也迷上打羽球跟衝浪，偶爾與朋友相約打桌球。