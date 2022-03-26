大陸東航廣西空難搜救持續進行中，除失事飛機第一個「黑盒子」已送至專業機構進行數據修復和下載，第二個「黑盒子」尚未找到。據最新通報，現場搜尋發現失事飛機的引擎齒輪箱與飛機主起落架殘件，民航專業人士分析，引擎齒輪箱的發現有助於排查事故發生是否與引擎發力不均有關。

據極目新聞引述大陸民航工作者、民航業評論員張仲麟表示，事故現場發現的任何殘骸，對於分析事故發生原因都有重要意義。此次飛機失事是在巡航階段，而不是起飛、降落階段。目前來看，起落架是比較次要的，相較而言，飛機引擎齒輪箱更為關鍵。

此外，東航集團宣傳部部長劉曉東25日在記者會上表示，航班失事前機組與地面通訊一直正常，沒有掛出任何緊急代碼。張仲麟表示，事出緊急未掛代碼並非不能理解。此次飛機失事從8900多公尺高空墜地一共不到3分鐘，在機組成員應曾進行大幅度拉升操作試圖挽救飛機下，很有可能來不及。

他更舉2018年四川航空3U8633發生險情時為例，當時飛機擋風玻璃破裂，副機長半個身子都已在機窗外了。機長第一件事是把控住飛機，把副機長拉回來，然後才是掛代碼。