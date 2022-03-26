大陸一名20多歲的男子，因工作忙碌無法到醫院割包皮，竟選擇網購「DIY割包皮」的工具想在家自行解決，結果當然是悲劇了！在他用刀往生殖器上一劃，立刻就嘗到痛不欲生的滋味，且傷口血流不止也把他嚇得魂飛魄散，立刻叫救護車前往醫院治療，所幸經過醫師手術，男子已經無大礙了。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，大陸廣東深圳一名20多歲的男子，因為平時工作非常忙碌，而沒有空到醫院進行割包皮手術，結果他竟然異想天開，在網上購買了一組「DIY割包皮」的醫療器材，想要自己在家割包皮。

男子閱讀完器械使用說明書以後，毫不猶豫地往自己的生殖器上「割了一刀」，結果在他不專業的一刀劃下去以後，除了痛到快往生之外，傷口更是血流不止，讓他嚇得立刻打電話叫救護車，緊急前往醫院接受治療。

對此，深圳恒生醫院泌尿科主任醫師張志遠則說，男子被送到醫院後，先在急診室進行清創與消毒的工作，緊接著就轉到泌尿科接受手術，將包皮重新修整，而手術也很順利完成，男患者的「小兄弟」也順利保住了。

醫師提醒，男子自行操作器械割包皮，包皮的確割下來了，但用來縫合的釘子沒有弄好，才導致血流不止，而且割完包皮以後，如果傷口包紮錯誤，恐會導致包皮缺血，甚至壞死，因此建議大家有這樣的需求，還是尋找專業醫師協助，才不會誤傷自己。