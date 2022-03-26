以鍋貼與水餃發展連鎖並在 在亞洲擁有逾千家門市的台灣鍋貼水餃連鎖專賣店八方雲集（2753)已正式進軍美國市場，在美國時間2022年3月25日在南加州工業市開出首家門市，並啟動連鎖加盟計畫，將積極在美國進拓點展店，第一步以南加州與北加州為擴張版圖。

在台創立於1998年的八方雲集，24年來一直堅持手工製作每一顆鍋貼水餃 ，秉持著幫助窮人翻身及服務社區的初心，一路擴展至台灣的每一個角落，成為台灣鍋貼水餃連鎖龍頭，同時發展多品牌策略，目前擁有梁社漢排骨專賣店、丹堤咖啡、芳珍素食，營運版圖跨足中國大陸及香港市場。在2021年9月於台灣股市正式掛牌上市，今年不畏疫情襲擊全球逆勢操作，首度踏出亞洲市場，美國加州正是北美藍圖的第一站，工廠則座落在南加州爾灣市。

美國八方雲集首家門市除保留台灣招牌菜色外，另添加了符合當地市場的特色餐點 ，推出一系列美食，包含鍋貼、水餃、麵食、炸物、小菜、豆漿及創新手搖飲料，期能撫慰在美遊子思鄉心情及發揚台灣美食。

八方雲集北美執行長Stephanie Peng表示，美國八方雲集延續台灣八方雲集國民美食信念，提供經濟實惠且高品質的餐點，以滿足個人味蕾與家庭的需求。讓外食成為方便的享受而非經濟上的負擔。

值得一提的是，八方雲集長期實踐企業社會責任，力行企業信念：只要肯努力，水餃也能變元寶；同時秉持取之社會回饋社會理念，成立八方雲集社會福利慈善事業基金會，積極展開急難救助、幫助貧童就學，贊助藝文活動及培育體育人才。