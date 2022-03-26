人生路途上就學與就業都會遇到各大小面試的經驗，通常未錄取可能是因為自身能力問題或其他原因，但大家有想過面試結果，跟性別會有直接關係嗎？日前有某研究所網友在Dcard匿名分享自己在lab的面試狀況，發現面試結果好像對女同學有所偏袒，因而引起熱議。

原PO在Dcard發文分享。(圖/翻攝「Dcard」臉書)

近日有名男研究生在Dcard發文無奈吐露面試心聲，他與一名女同學一起前往某間熱門實驗課找教授面試，原PO說他與一起考研所的女同學，平時她不怎麼打扮，且原po在學業成績上都比這位女同學優秀，卻發現面試當天女同學除了穿上白襯衫與短裙還上了妝，讓原PO瞄到教授眼神時不時在看她，且面對教授提問，原PO也表示自己回答相較女同學來說順暢許多，且女同學事後也因面試狀態差而差點哭出來。但對於面試狀態非常滿意的原PO，卻在隔週收到了教授的婉拒信，而女同學當然也是成功錄取了！事後原PO感到非常無奈，也不想再去追究教授未錄取的原因，並上網跟大家求問到底是怎麼回事。

網友紛紛在貼文底下留言看法。(圖/翻攝「Dcard」臉書)

網友看見此情況都不覺得意外：「早點習慣，找工作也一樣」、「說實在的，我不覺得教授偏袒所有女學生，其實只有偏袒一部分女學生。」、「善用優勢，沒毛病。 」、「不就社會的日常...」、「人生一直都如此，以後你會遇到更多」，但也有網友認為是因為原PO輕忽了面試的禮節，好感度真的很重要，男同學當天不曉得穿著怎麼樣，穿著體面說話誠懇也很重要。其實不管是能力或打扮得體都是面試一部分，相信只要做到這兩項，在哪面試都會成功的，建議還是要有謙虛和禮貌才能夠使自己的印象更加分喔！