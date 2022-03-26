大陸《北京晚報》26日報導，大陸本土聚集性疫情頻發，北京及周邊省市相繼出現確診病例。有民眾貪圖個人利益，違反疫情防控規定，逃避防疫檢查「帶道進京」，造成疫情傳播和擴散風險。北京市公安局為此展開「嚴打周邊卡口逃避防疫檢查帶道進京違法犯罪」專項行動。自20日至今，全市已查控非法進京人員223人，其中專項行動查控120人，刑事拘留55人，行政拘留65人。

北京市公安局刑偵總隊副總隊長齊世銘表示，這些違法犯罪行為主要有三種模式：

一是個別人員在網上發布代駕廣告，明知欲進京車輛駕駛員來自中高風險地區，不符合進京條件的情況下，為其充當代駕，駕駛相關車輛通行檢查站，從中賺取每車300元（人民幣，下同）至2000元不等不法利益。再幫助或指使駕駛員採取翻越護欄、穿行林地、車內躲藏等方式逃避防疫檢查進京。這種代駕行為的違法性在於指使幫助不符合進京政策的駕駛員繞道進京，破壞疫情防控工作，帶來疫情輸入重大風險。

二是一些來自中高風險地區司機，使用偽造、變造核酸檢測報告，駕駛車輛違規進京。

三是來自中高風險地區人員，採取翻越護欄、穿行林地等方式繞道進京，嚴重危害首都疫情防控工作，造成極大風險隱患。

作為大陸首都西南大門，房山公安分局竇店檢查站自本輪疫情以來，已查獲並打擊使用偽造、變造核酸檢測報告，冒用他人健康碼、行程碼，車內藏匿及非法代駕進京等違法人員115人。房山警方通過深入研判「繞行進京」多發區域後，已經前置警力至毗鄰的河北省市界、至代駕交車重點點位，設置巡邏防控點位，全線路開展蹲守看控，進行全鏈條縱深打擊。3月24日，房山警方還打掉了一個非法代駕進京集團。

除房山警方打擊的典型案例之外，大興警方還查獲了32歲陳姓男子等2人不符合進京政策，使用變造核酸證明違規進京人員，並循線抓獲涉嫌變造核酸檢測報告人員31歲鄭姓女子，該3人已被依法刑事拘留。

北京警方提示，進返北京須持48小時內核酸檢測陰性證明。14日內有1例及以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在縣（市、區、旗）旅居史人員嚴格限制進京。14日內有陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史人員非必須不進返京。