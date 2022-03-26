蘇慧倫今年續約代言全聯OFF COFFEE。（相信音樂提供）

蘇慧倫今年續約代言全聯OFF COFFEE。（相信音樂提供）

蘇慧倫去年成為全聯OFF COFFEE代言人，為OFF COFFEE帶來一倍的成長銷售數量，其現煮咖啡銷售業績較2020年成長七成，雙方合作愉快；全聯今年再度邀請蘇慧倫擔任代言人，駐顏有術的她，同時也是海洋拉娜品牌大使、麗芙緹年度代言人，受到各廠商愛戴，蘇慧倫開心表示：「代言人最大的福利，可以獲得廠商的貼心贊助。」保守粗估2項代言吸金600萬。

蘇慧倫再次受邀合作全聯OFF COFFEE感到相當榮幸，拍攝廣告時賣力演出，為了不同角度鏡位的需求，她敬業地配合導演一杯接著一杯喝，笑稱難得工作，越拍精神越好。廣告中揭露蘇慧倫的日常，早上到全聯購物，買杯咖啡，享受一個人的放空時間，也成為全民主婦的運動，購物後享受片刻自己的時光，而以「媽媽的投資術」為主題，私下蘇慧倫的「投資術」，則是追求性價比，購買家電時會多方上網、看開箱文比較。

由於各大廠商提供蘇慧倫內外兼顧的保養，讓她接下來可全力忙著5月21日在高雄流行音樂中心舉辦的「生命之花 30週年巡迴演唱會」，期待和歌迷留下更多美好的記憶，「生命之花 30週年巡迴演唱會」僅剩零星票券，欲購從速。更多蘇慧倫的相關資訊，請關注蘇慧倫及相信音樂官方臉書、微博、微信。