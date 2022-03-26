一名50多歲泰國沈姓台商，為求儘速從泰國返台，竟拿偽造的COVID-19核酸檢驗報告登機入境，但卻因發燒被機場紅外線顯像儀揪出體溫異常，量測耳溫為38.2℃，直到送醫才確診，整起事件也登上媒體版面。法官認為，沈姓台商罔顧國人生命、身體安全，實應嚴懲，但審酌他均坦承犯行，依偽造文書罪判刑5月、緩刑2年需向公庫支付30萬元。

根據判決書，沈男恐懼泰國當地疫情蔓延，於110年4月30日訂購同年5月3日返國之長榮班機，並於同年5月1日上午，前往泰國北柳府Kasemrad醫院進行COVID-19核酸檢測，不過當晚6時1分檢測結果陽性，但醫院聯繫不上沈男。

同日下午2時許，沈男又聽聞大陸地區友人及泰國疫情日趨嚴重，考量自身罹患高血壓、糖尿病、腎臟癌，故未待檢測結果出爐，於是提供護照予友人，供其拍照後，再由友人在泰國某處，以不詳方式取得有沈男姓名及生日等個人資料之泰國康民國際醫院（BumrungradInternationalHospital，下稱康民醫院）COVID-19陰性核酸檢驗報告，然後交給沈男使用。

沈男持著該份假報告，讓長榮航空公司人員誤認沈男之COVID-19核酸檢驗為陰性而同意登機，但抵達桃園國際機場下機後，沈男通過疾管署檢疫站時紅外線顯像儀顯示體表溫度異常，量測耳溫為38.2℃，但他隨即向檢疫人員出示偽造之檢驗報告，隨即遭送往醫院進行檢測，並於隔日檢測出爐確診，事後偽造文書行為曝光，沈男遭到移送檢方偵辦。

法官審理後認為，沈男明知疫情嚴重，僅為儘速返國就持偽造的陰性核酸檢驗報告入境，以此方式規避我國對於疫情管控，罔顧國人生命、身體安全，實應嚴懲，依偽造文書罪判5月，緩刑2年向公庫支付30萬元